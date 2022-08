Tijekom nedavnog posjeta Moskvi, srbijanski ministar unutarnjih poslova Aleksandar Vulin razgovarao je s ruskim šefom nacionalne sigurnosti Nikolayem Patruševim o mogućnosti izručenja odbjeglog ukrajinskog obavještajca Andrija Naumova Moskvi, kako bi svjedočio na suđenju ukrajinskom predsjedniku Volodimiru Zelenskom u Rusiji.

Sedmog lipnja, u rukama srbijanskih vlasti, na graničnom prijelazu Preševo, kada je pokušao prijeći u Sjevernu Makedoniju, pao je Andrij Naumov, odmetnuti visoki dužnosnik i general Ukrajinske sigurnosne službe (SBU).

S Numovim je bio njemački državljanin Alexander Acst, koji je bio vozač automobila i najvjerojatnije “kolateralna žrtva”. Razlog uhićenja dvojice stranaca bio je taj što je u automobilu pronađena velika svota novca, eura i američkih dolara, kao i dva smaragda.

VEZANE VIJESTI Ukrajinske oružane snage pojačavaju topničku vatru na jugu Ukrajina tvrdi da je probila ruske linije u regiji Herson, Rusi da su ih odbili

Prema pisanju ruskih medija, Naumov je namjeravao platiti veliki mito kako bi dobio garanciju za osobnu sigurnosti u Srbiji, dok se u Ukrajini protiv njega vodi kazneni postupak zbog veleizdaje.

Rusija je, prema izvorima portala Nova.rs koji su bliski ruskoj oporbi, ponudila Andriju Naumovu “azil” u zamjenu za svjedočenje protiv Zelenskog, a srbijanski ministar unutarnjih poslova Aleksandar Vulin uključen je u sporazum kojim se pokušava olakšati Naumovljev transfer na teritorij Ruske Federacije.

Insider piše da je Vulin 23. kolovoza boravio u Moskvi na razgovorima s tajnikom Ruskog vijeća sigurnosti Nikolayjem Patruševim. Podsjeća da je Vulin već pružao usluge ruskim vlastima predajući transkripte prisluškivanih razgovora ruske oporbe u Srbiji 2021., što je kasnije omogućilo uhićenje bivšeg šefa Otvorene Rusije Andreja Pivovarova.

“Nakon slanja odbjeglog ukrajinskog bivšeg generala osumnjičenog za izdaju, ministar unutarnjih poslova Vulin mogao bi se sam preseliti u Moskvu, imajući na umu kako čeka imenovanje za veleposlanika Srbije u Rusiji”, navodi se u članku.

Bivši šef unutarnje sigurnosti SBU-a Andrij Naumov uhićen je u Srbiji 7. lipnja 2022. Uz njega u automobilu bio je i ukrajinski poduzetnik, njemački državljanin Alexander Acst, osoba uključena u brojne novinarske istrage krijumčarenja u Ukrajini. Automobil kojim su putovali zaustavljen je na graničnom prijelazu dok je pokušavao prijeći granicu između Srbije i Sjeverne Makedonije. Naumov je, kako se navodi, nekoliko mjeseci živio u Njemačkoj nakon bijega iz Ukrajine, a potom je uspio prijeći granice Europske unije s neprijavljenim dragocjenostima i doći u Srbiju, a sada može postati sudionik suđenja ukrajinskom predsjedniku Volodimiru Zelenskom u Rusiji.

Andrii Naumov, the former head of the Main Directorate of Internal Security of the Security Service of Ukraine (SSU), who helped Russian forces seize the Chornobyl Nuclear Power Plant (NPP), may receive an asylum in the Russian Federation.



Source: [Russian outlet] The Insider pic.twitter.com/NIo77FnJ2D