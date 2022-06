Slovenski premijer: Na prijedlogu za status BiH ustrajat ću ako treba i do jutra

Podijeli:







Izvor: Jure Makovec/AFP

Slovenski premijer Robert Golob rekao je u četvrtak da će inzistirati "ako treba i do jutra" da se Bosni i Hercegovini odmah dodijeli status kandidata za članstvo u Europskoj uniji o čemu zasad nema suglasja među 27-oricom.

Dolazeći na summit lidera članica Europske unije Golob je kazao da je potrebno naći konsenzus kako bi BiH odmah dobila status kandidatkinje, za što su uz Sloveniju još neke članice Unije.

Inzistirat ću “ako treba i do jutra” na današnjem sastanku, no da to ne znači da će, ako konsenzusa ne bude, Slovenija blokirati dodjelu statusa Ukrajini za što je također potreban konsenzus jer je to “odvojeno pitanje”, rekao je.

“Do sada nije bilo govora o blokadi Ukrajine i za to nije bilo potrebe”, kazao je Golob.

Neki konsenzus treba postići i za BiH, rekao je.

“Bosni i Hercegovini treba status kandidata i na tome ćemo ustrajati”, rekao je dodajući da postoji više načina da se postigne taj cilj i da “treba vidjeti gdje bi se moglo naći konsenzualno rješenje”.

Kako neslužbeno prenose slovenski mediji, ako prijedlog da se BiH odmah dodijeli status ne bi dobio konsenzualnu potporu, postoji mogućnost da se osigura konsenzus o zaključcima po kojima bi se točno vremenski odredilo kad bi taj status BiH konačno dobila, ocjenjuju u slovenskom izaslanstvu u Bruxellesu.

