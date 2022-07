Slovenski ministar obrane otkrio glavni razlog za evakuaciju stotina ljudi

Podijeli:







Izvor: N1

Slovenski ministar obrane Marjan Šarec razgovarao je s našim Ivanom Hrstićem o požarima koji već danima bjesne u susjednoj zemlji. Donosimo dio tog razgovora.

Šarec: Mi smo ujutro imali 800 vatrogasaca na terenu, ta brojka će se još povećati, tako da je pješaštva dovoljno. Dobrodošla je svakako zračna potpora, ona je najnužnija, u zraku je i hrvatski kanader, iz Hrvatske dolazi i vojni helikopter, tako da letjelica ima mnogo.

Hrstić: Devet helikoptera u ovom trenutku? NATO je, čini se, dobro uigran.

Šarec: Da, suradnja teče odlično, koordinacija je odlična, za naše vojne kontrolore leta to je veliki izazov, na tako malom prostoru koordinirati toliko letjelica je vrlo zahtjevno, da ne dođe do nekakvog sudara. Isto tako na samom požarištu, tamo gdje je dim, vidljivost je iznimno slaba. I zato kontrolori kao i piloti, poduzimaju velike napore da ugase požar, osim vatrogasaca na terenu.

Hrstić: Je li dim glavni razlog za evakuaciju stanovnika Opatjeg sela?

Šarec: Da, dim je glavni razlog, da ne dođe do oboljenja dišnih puteva i trovanja. Dima je jučer bilo jako mnogo. A požar se također i približavao kućama. Zato, iz sigurnosnih razloga, čim dođe do bitke s vatrom pred samim kućama, sigurnije je da žitelja tamo nema. Ja i premijer jučer smo obišli sve smještene u zbirne centre. Oni su mirni i ako bude trebalo, a nadam se da neće trebati, evakuirati još ljudi, sve će to proteći mirno i organizirano, onako kako to u takvim intervencijama mora biti.

Hrstić: I ono što je neočekivana opasnost, za neke barem. Opasnost od stotina neeksplodiranih granata na ovom području.

Šarec: No, to je najveća opasnost i zapravo najvažniji razlog zašto gasimo na ovakav način. Vatrogasci ne moraju ulaziti u šumu da bi tamo zaustavili požar, već moraju čekati na rubovima, što podrazumijeva velike količine izgubljene šume i drveća. Ali čak i na rubovima su u opasnosti, baš ječer smo gledali jedno požarište iz kojeg je izletio veliki geler granate prema vatrogasnoj jedinici. Da se vatrogasac zatekne na krivom mjestu, to ga može lako ubiti. Da bude jasno o kakvoj opasnosti govorimo, i to je zapravo glavni ograničavajući faktor zašto ne możemo gasiti onako kako bismo mogli kad tih neeksplodiranih sredstava ne bi bilo.

