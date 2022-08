Podijeli:







Izvor: N1

Iako mjera za pomoć građanima koje će pogoditi kriza još nema, premijer Andrej Plenković i danas poručuje da svi resori rade u petoj brzini. Građani niti ne znaju koliko im je trenutno dobro.

Rekao je kako većina građana nije u biti ni svjesna da trenutno plaćaju mjesečno struju više od deset puta jefitnije koliko je trenutno tržišna cijena megavat sata.

Pojedinosti jesenskog paketa još se ne komuniciraju službeno, no osnovna ideja je jasna.

“Iznaći različite dobro kalibrirane mjere koje će na pravedan način omogućiti kućanstvima da namiruju troškove svojih režija, voditi računa o cijelom, recimo to tako, javnom sektoru koji nisu klasični gospodarstvenici, ali isto tako različitim kategorijama gospodarstvenicima”, navodi Plenković.

U tom smislu najvjerojatnije će se najugroženijem sloju stanovništva pomoći vaučerima ili energetskim dodacima.

U medijima se spominje i to da bi škole, vrtići, bolnice i domovi mogli prijeći u kategoriju kućanstava što znači da bi imali zajamčenu, reguliranu cijenu plina i struje. Poduzetnici bi dobili potpore, ali se ne zna tko bi sve bio obuhvaćen, svi ili samo oni manji. Dok bi se veće tvrtke stimuliralo da ugrađuju solare pa je PDV osim za kupnju skinut i za ugradnju.

PDV je već ranije smanjen za hranu, ali bez većeg učinka. Dio građana kupnju obavlja preko granice.

“Ono što vam mogu reći to što ste spomenuli da je to nešto što se događa dugi niz godina, desetljećima. Koliko se sad to pojačalo tu nemam neku konkretnu informaciju. Mislim da je to nije ništa više nego što je to bilo i prije. Nemam veliku obitelj, živim sama, tako da ja ne odlazim u kupnju izvan Hrvatske, uvijek sam domicilna”, rekla je ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije Nataša Tramišak.

Slovenska Vlada izglasala jesenski paket mjera

Dio građana odlazi u Sloveniju. Iako i tamo kriza uzima danak. Vlada premijera Roberta Goloba već je izglasala jesenski paket mjera pomoći težak 40 milijuna eura. Od 1. rujna do 1. svibnja iduće godine PDV na sve energente spušten je na 9,5 posto.

Postoje tri modela pomoći gospodarstvenicima i poduzetnicima. Prvi model podrazumijeva pomoć od 500 tisuća eura i sufinanciranje opravdanih troškova do 30 posto. Drugu kategoriju čini posebna potpora od 2 milijuna eura i također sufinanciranje troškova do 30 posto. Dok se treći model odnosi na energetski intenzivnije tvrtke koje će također dobiti potporu od 2 milijuna eura, ali će uz dokaz o gubicima moći tražiti od države povrat do 70 posto opravdanih troškova.

Dvostruko veći troškovi

Vlasnici restorana troškovi samo za struju dvostruko su se uvećali, s 800 na 1600 eura. Jesen dočekuje sa skepsom.

“Malo se bojimo jer ne znamo hoćemo li moći plaćati kredit. Mislim da nam država neće pomoći zato što smo već dosad dvaput dobili pomoć. Sumnjam da će biti i treći”, rekla je vlasnica restorana Ester Perozzi.

Pod pritiskom krize sve teže žive i građani. Onim najugroženijim, a njih je oko 67 tisuća, Vlada pomaže energetskim dodacima.

Samci mogu računati na 200 eura, samohrani roditelji na 318 uz dodatak od 59 eura za svako dijete, 314 eura dobit će obitelji s oba roditelja uz dodatak od 118 eura za svako dijete, po 314 eura dobit će obitelj bez djece, a invalidi mogu računati na 200 eura dodatka.

“Za jednokratno je u redu, ali sve ćemo to platiti”, kaže građanka Slovenije.

“Za mene bi trebalo oko 800 eura. Imam penziju 295 eura. Od toga se ne može živjeti”, priča jedan građanin susjedne zemlje.

U svakom slučaju i građani i poduzetnici u Sloveniji sada već znaju na što mogu računati. U Hrvatskoj su još na čekanju, prema obećanju, do idućeg tjedna.

