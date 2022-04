“Skandalozno je da predsjednik Srbije objavljuje rezultate, a Komisija spava”

Podijeli:







Domagoj Hajduković, saborski zastupnik iz Kluba Socijaldemokrata, bio je gost N1 Studija uživo. Komentirao je pokolj ukrajinskih civila, izbore u Mađarskoj, ali i prepucavanja HDZ-ovog Maria Kapulice i Mostovog Nikole Grmoje oko poligrafskog testiranja.

“Kolege iz Ukrajine su mi tijekom vikenda slali slike iz Buče, Irpina i drugih gradova gdje su slični prizori. To je strašno, zaista se radi o ratnom zločinu. Jako sam emotivno doživio te fotografije i jako su me podsjetile na ono što se događalo u Domovinskom ratu. Tvrditi da je to lažno i da su to provakcije je suludo. Jesu li žrtve u Srebrenici ili Vukovaru nekoga provocirale, je li to isto bila provokacija? Svjedoci smo nečega što sam smatrao nemogućim u 21. stoljeću”, rekao je Hajduković.

Napominje da nije vojni stručnjak, ali da ne vidi mogućnost da se Mariupolj održi bez proboja, odnosno bez spajanja s opskrbnim lancima i novom vojskom.

“To je strašna tragedija. Žalosno je što je svaki pokušaj evakuacije civila propao i to je također zločin za koji će odgovorni trebati odgovarati”, dodao je.

Izbori u Mađarskoj

Komentirao je i izbore u Mađarskoj, gdje je u sklopu delegacije Vijeća Europa sudjelovao kao promatrač.

“U vrijeme kriza birači uvijek vole igrati na nešto provjereno i na sigurnost. To su učinili sada i Mađarskoj i u Srbiji. U Mađarskoj su bitna dva faktora. Oporba se jest ujedinila cijela, ali tu su bili od ekstremno lijevih do ekstremno desnih. Biračko tijelo je bilo obeshrabreno činjenicom da su lijevi koalirali s desnim i obrnuto. Druga stvar, Orban je uspio uvjeriti mađarsku javnost da izbor oporbe znači rat s Rusijom, slanje mađarskih vojnika u Ukrajinu, što je daleko od realnosti”, kazao je Hajduković.

O izborima u Srbiji dodao je:

“Ono što je skandalozno za Srbiju je da predsjednik države zna rezultate, čak ih i objavljuje, a Republička izborna komisija je malo odspavala i eto sutra će se javiti. To ne ulijeva povjerenje”, rekao je.

Dodao je da bez obzira na vlast u Mađarskoj, Hrvatska je s njom u pravilu uvijek imala jako dobre i srdačne odnose.

“Mađarska će i dalje biti zločesto dijete Europe, te da će više zastupati proruske poteze”, smatra Hajduković.

Poligrafsko testiranje

Komentirao je i okladu Nikole Grmoje i Maria Kapulice, odnosno današnju objavu poligrafskog testiranja Kapulice.

“Predložio bih kolegama da odu na kavu i da se dogovore što žele postići. Ovo prerasta u farsu i hrvatsku javnost ne bi trebalo opterećivati na ovaj način. Ako netko ima neke dokaze, neka ih iznese”, rekao je Hajduković.

