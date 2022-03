Šef Delegacije EU-a u BiH razočaran parlamentom, ništa od reformi

Podijeli:







Izvor: N1

Šef Delegacije Europske unije u BiH Johann Sattler opisao je u petak "razočaravajućim" ponašanje vladajućih političkih stranaka u toj zemlji jer se njihovi dužnosnici verbalno zalažu za europske integracije, dok istodobno izbjegavaju poduzeti bilo kakav konkretni korak kako bi se to i realiziralo.

U objavi na svom profilu na Twitteru Sattler je napisao kako su zbivanja na sjednici Doma naroda parlamenta BiH održanoj u četvrtak bila novi povod za razočarenje. Taj je dom razmatrao neke ključne zakone koje je Europska komisija definirala kao preduvjet za dobijanje kandidatskog statusa.

Na dnevnom redu su se našli prijedlozi zakona o Visokom sudskom i tužiteljskom vijeću (VSTV) te o sukobu interesa koji su trebali biti razmatrani po hitnom postupku, no većina zastupnika to je odbila pa će se ti zakoni razmatrati u redovitom postupku koji može trajati mjesecima.

Dom je istodobno na prijedlog HDZ-a BiH usvojio inicijativu da parlament uputi apel Europskoj komisiji za ubrzanu dodjelu kandidatskog statusa, ali je odbio prijedlog zastupnika Denisa Bećirovića iz oporbenog SDP-a da se sličnom izjavom osudi agresija Rusije na Ukrajinu.

“Zahtjevi za status kandidata za EU uz glasanje protiv ključnih reformi vladavine prava. Neusklađivanje s mjerama EU-a protiv Rusije… Još jedan dan propuštenih prilika”, bio je Sattlerov komentar na tu činjenicu.

BiH je zahtjev za odobravanje kandidatskog statusa podnijela još 2016. godine, a Europska komisija je u svibnju 2019. godine definirala 14 prioriteta koje je potrebno ispuniti kako bi na to pozitivno odgovorila.

Nakon toga je definiran skraćeni popis prioriteta radi mogućeg odobravanja kandidatskog statusa koji je predviđao upravo usvajanje zakona o VSTV-u, sprečavanju sukoba interesa te o javnim nabavkama kao i dogovor i izbornoj reformi, no vladajuće stranke u BiH do danas ni to nisu realizirale.

