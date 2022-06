Scholzov obilazak zapadnog Balkana – rješavanje tuđih bilateralnih problema

Podijeli:







Olaf Scholz po prvi put u svojstvu njemačkog kancelara obilazi zapadni Balkan. Cilj ove mini turneje je prije svega pomicanje političkih blokada s mrtve točke.

Svoj posjet Kosovu i Srbiji njemački kancelar Olaf Scholz najavio je još početkom svibnja prilikom posjeta srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića i kosovskog premijera Albina Kurtija Berlinu. Ta misija se sad pretvorila u proširenu misiju rješavanja bilateralnih problema koji stoje na putu proširenja Europske unije na zapadni Balkan. Osim Srbija i Kosova, njemački kancelar će posjetiti i Sjevernu Makedoniju i Bugarsku, čiji sukob također usporava proces širenja utjecaja Bruxellesa na ovu regiju. U međuvremenu se još u ova dva dana i četiri zemlje našlo mjesta i za posjet konferenciji Procesa suradnje u jugoistočnoj Europi (SEECP) u Solunu.

Srbija se priprema na zahtjeve Berlina

Prva stanica na listi ove blic turneje koja počinje u petak ujutro je Kosovo gdje će Scholz obići i njemačke vojnike koji se ovdje nalaze u sklopu postrojbi KFOR-a. Nakon razgovora u Prištini, sljedeća stanica je glavni grad Srbije. U Beograd Olaf Scholz dolazi na malo drugačiji teren. Izgleda da se proces, koji je počeo još mnogo prije prvog službenog susreta Vučića i Scholza u Berlinu, posljednjih dana intenzivirao, piše Deutsche Welle.

Radi se naime o pripremi srbijanskog državnog vrha na kompromise na koje će Srbija biti prisiljena pristati ako želi nastaviti svoj put u smjeru Europske unije. Tako ovih dana mediji bliski vladajućima u Beogradu uveliko govore o uvjetima s kojima Scholz dolazi u Beograd. Srbijanski predsjednik Vučić priprema javnost u svojoj zemlji i kaže kako će njemački kancelar “doći s teškim porukama koje se mnogima neće svidjeti”. U istom dahu međutim Vučić govori i o zahvalnosti Njemačkoj, čije su investicije Srbiji donijele 77.000 radnih mjesta.

Pomaknuti pregovore s mrtve točke

Beogradski mediji spekuliraju o tome da će Scholz kako u Prištini tako i u Beogradu od vladajućih inzistirati na kompromisima koji bi na kraju trebali uroditi normalizacijom odnosa. “To će funkcionirati samo kroz konkretne sporazume koje postignu dvije zemlje. Tu su mnogi detalji ali naravno da u to spada i ono što je Njemačka već odavno učinila – a to je priznanje Kosova”, rekao je Scholz još 4. svibnja nakon sastanka s premijerom Kosova Albinom Kurtijem nakon kojeg je istog dana uslijedio i sastanak s Vučićem. Možda su to “teške poruke” o kojima Vučić govori.

U svakom slučaju od susreta Scholza s Vučićem i Kurtijem početkom svibnja, nakon kojeg je istog dana uslijedio i direktni sastanak predsjednika Srbija i premijera Kosova uz prisustvo specijalnog izaslanika EU-a za pregovore Miroslava Lajčaka, nije načinjen nikakav pomak.

Bosna i Hercegovina za sada zaobiđena

Ono što upada u oči pri prvom pogledu na balkanski itinerar Olafa Scholza je izostanak posjeta možda najvećoj bačvi baruta u regiji, Bosni i Hercegovini. U trenutku kada stranke njegove vlade u Bundestagu pripremaju rezoluciju pod nazivom “Podržati Bosnu i Hercegovinu na njenom putu u bolju budućnost”, koja je, posebice kod nekih snaga u Hrvatskoj i Srbiji naišla na kritike, šef njemačke vlade u velikom luku zaobilazi upravo ovu zemlju, piše DW.

Izvor bliski vladajućim strankama u Njemačkoj za DW-u govore kako je Scholzu tema ispunjavanja obećanja o proširenju EU-a na zemlje zapadnog Balkana, a što se prije svega tiče Srbije i Sjeverne Makedonije, trenutno važnija od problema u Bosni i Hercegovini koja je sa svojim statusom “potencijalnog kandidata” udaljena od bilo kakvih ozbiljnijih EU pretenzija. Procjenjuje se da će Scholz prvo pričekati opće izbore u BiH koji bi se trebali održati u listopadu da bi se okrenuo ovom gorućem problemu.

No i kad je Bosna i Hercegovina u pitanju, i tu Vučić, kroz svoj utjecaj na predvodnika Srba u susjednoj državi Milorada Dodika, igra veliku ulogu. I stoga ne čudi mantra koja se može uvijek iznova čuti u političkim krugovima u Berlinu da je Vučić, bez obzira na sve pritužbe glede njegovog autokratskog stila, pritisaka na medije i predstavnike civilnog društva, za Njemačku još uvijek faktor broj jedan kad je u pitanju sigurnost na zapadnom Balkanu.

