Visoki predstavnik nametnuo odluku o financiranju općih izbora u BiH

Izvor: ELVIS BARUKCIC / AFP, Ilustracija

Visoki međunarodni predstavnik u BiH Christian Schmidt nametnuo je u utorak odluku o financiranju općih izbora nalažući izdvajanje punog iznosa od 6,3 milijuna eura koliko je tražilo tamošnje Središnje izborno povjerenstvo nasuprot 4,8 milijuna koliko je jučer odobrilo Vijeće ministara BiH.

Nedugo nakon što je jučer Vijeće ministara donijelo zasebnu odluku o izdvajanju dijela potrebnog novca za održavanje općih izbora predviđenih najesen u toj zemlji, Središnje izborno povjerenstvo upozorilo je kako to neće biti dovoljno za njihovu organizaciju, te da može doći u pitanje održavanje izbornog procesa. U utorak je visoki međunarodni predstavnik Schmidt nametnuo odluku o financiranju izbora.

“Budući da financiranje izbora još nije u potpunosti osigurano potrebno je hitno osigurati da se održe na vrijeme. Ovom odlukom nalažem sljedeće, a to je da će SIP dobiti iznos od 12,5 milijuna maraka koji je inicijalno određeno za pripremu i organiziranje izbora”, rekao je Schmidt na konferenciji za novinare. Pojasnio je kako u biti preinačava jučerašnju odluku Vijeća ministara BiH. Uz to je pojasnio kako će njegova odluka vrijediti i ubuduće te će se osigurati financijska sredstva za izbore u slučaju kada BiH ne bude imala usvojen proračun, kao što je to slučaj ove godine.

Potvrdio je kako je imao potporu međunarodne zajednice za donošenje ove odluke, navodeći kako će se smatrati odgovornim dužnosnici koji blokiraju održavanje izbora.

“Netko tko misli da može igrati političke igre s osnovnim zahtjevima demokracije, mora biti odgovoran. Međunarodna zajednica će to pomno pratiti. BiH se nalazi na ključnoj točki u svojoj povijesti u kojoj se može približiti EU”, dodao je.

U dva navrata dužnosnici HDZ-a BiH u Vijeću ministara osporili su izdvajanje novca za organiziranje izbora iz akumuliranih sredstava od ranijih godina tvrdeći da je takva odluka nezakonita. Ministar financija i riznice Vjekoslav Bevanda jučer je predložio odluku po kojoj bi se za održavanje izbora odobrila pozajmica od 4,8 milijuna eura od sredstava Regulacijske agencije za komunikacije BiH koju je Vijeće ministara prihvatilo.

BiH još uvijek nema donesen proračun za 2022. godinu u kojemu su predviđena sredstva i za održavanje općih izbora. Tek jučer je nacrt proračuna utvrdilo Vijeće ministara. Da bi stupio na snagu mora ga odobriti Predsjedništvo BiH, a zatim i Parlament Bosne i Hercegovine.

