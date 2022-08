Podijeli:







Christian Schmidt, visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, tijekom posjeta u Goraždu burno je reagirao na pitanje novinarke N1 Adise Imamović je li spreman nametnuti izmjene Izbornog zakona u BiH s obzirom na to da političkog dogovora nema te da odgovori na kritike na njegove izjave u vezi s nezastupljenošću Hrvata i potrebe da se to promijeni. Visoki predstavnik u BiH burno je reagirao prilikom odgovora istaknuvši da su za trenutnu situaciju u državi krivi političari koji rukovode.

Nakon toga je Schmidt odgovarao ljutito i bio je u izdanju u kakvom ga se dosad nije imalo prilike vidjeti.

“Prije svega, da budem vrlo jasan, nikada ni sa kim ni u Sarajevu niti negdje drugdje nisam govorio da ću promijeniti Izborni zakon, jer nakon 15 godina političari u ovoj zemlji nisu mogli promijeniti zakon. Molim vas, pitajte njih što rade! Dosta mi je ove situacije u Bosni i Hercegovini gdje svatko okrivljuje svakoga! Prijatelji, ovo nije način da se ide u Europu! Morate sjesti. Zašto nisu postigli dogovor u Butmiru? Zašto nisu dogovorili Aprilski paket? Zašto nisu usvojili nikakvo rješenje?”, rekao je Schmidt doslovno vrišteći.

Naglasio je da mu je dosta situacije u kojoj “svi tvrde da onaj drugi to mora učiniti”.

“Zaboravite to, radite i sjednite zajedno! Ovi ljudi ovdje zaslužuju da političari koje su izabrali rade, a ne da se samo žale! To je ključni problem! A kada kažem za Federaciju BiH, koja nije funkcionalna četiri godine, nema Vlade četiri godine, da želim deblokirati, vjerojatno neki neće biti zadovoljni, uključujući i predsjednika Federacije BiH. Poslao mi je pismo u kojem tvrdi da ne može raditi van okvira Dejtonskog sporazuma. Možda imate razumijevanja za to. Ja sam strpljiv čovjek, ali ove uvrede su toliko lude, da se pitam što se događa, što radim, samo deblokiram ovu državu”, naglasio je iznervirano Schmidt.

Poručio je da nije točno da ne prihvaća ostale.

“To je jedno od ključnih pitanja za mene. Ovo nije put kojim moramo ići. Ne mogu to promijeniti jer nisam u mogućnosti promijeniti Dejtonski sporazum. Znači, ovo je za SDA, HDZ, SNSD – oni moraju sjesti i naći način! Neću prihvatiti da se u ovoj zemlji svi samo međusobno okrivljuju. Ne, sjednite i budite konstruktivni. I ja ću demantirati bilo koga i ovo ću shvatiti kao osobnu uvredu, ako neko tvrdi da ne podržavam teritorijalni integritet i da se ne zalažem za narod“, poručio je Schmidt.

Visoki predstavnik je bio vidno iznerviran upravo zbog nepostojanja političkog dijaloga što je godinama problem.

Detaljnije pogledajte u videu.

