Schmidt: Međunarodna zajednica neće biti pasivni promatrač stanja u BiH

Izvor: N1

Visoki predstavnik za BiH Christian Schmidt ocijenio je kako je međunarodna zajednica predugo bila puki promatrač zbivanja u toj zemlji upozorivši da je to vrijeme prošlo te da ubuduće treba računati s odlučnim djelovanjem, posebice nastave li se bosanskohercegovački političari ponašati kao do sada.

“Godinama smo bili i previše velikodušni prema bosanskohercegovačkim političarima”, kazao je Schmidt u intervjuu za sarajevski “Dnevni avaz” od srijede, pojašnjavajući kako će koristiti svoj mandat i spriječiti svaki pokušaj blokade provedbe volje koju građani pokažu na izborima 2. listopada.

Schmidt je tim riječima komentirao činjenicu da Federacija BiH protekle četiri godine ima vlast u tehničkom mandatu zbog političkih sukoba između HDZ BiH i Stranke demokratske akcije (SDA).

Kazao je kako nije spreman takvo što ponovo prihvatiti te je poručio kako bi svi trebali biti svjesni da on neće pasivno promatrati zbivanja i dopustiti slične blokade.

Istaknuo je kako je spreman poduzeti sve što je nužno da bi se osiguralo poštivanje izborne volje građana, a dodao je kako će isti pristup imati i u odnosu na problem promjene izbornog zakona, pitanja koje je već godinama neriješeno i oko kojega se također oštro sukobljavaju hrvatske i bošnjačke stranke.

Iako se nagađalo kako bi Schmidt mogao posegnuti za svojim ovlastima i prije 2. listopada nametnuti izmjene izbornog zakona koje bi bile na tragu provedbe presude Ustavnog suda BiH u slučaju “Ljubić”, odnosno osigurale legitimno predstavljanje konstitutivnih naroda u Domu naroda parlamenta Federacije BiH, njemački političar to do sada nije učinio.

Sada je kazao kako je nakon dodatnih konzultacija s predstavnicima političkih stranaka odlučio “vratiti loptu izabranim predstavnicima” no pritom ne kani ostati pukim promatračem. Ipak nije pojasnio što pod tim točno misli odnosno planira poduzeti, no onima koji ga kritiziraju zbog navodne spremnosti da provede zahtjeve HDZ-a poručio je kako ga takvi uopće ne poznaju jer on ni na koji način ne misli djelovati na jačanju etničkih podjela, što mu kritičari pripisuju.

Političarima poput člana Predsjedništva BiH Željka Komšića, koji se ultimativno zalaže za pretvaranje BiH isključivo u građansku državu, poručio je kako nastojanja da se ponište (etnički) identiteti uopće ne doprinose poboljšanju stanja u zemlji.

Schmidt je bio kategoričan kada je poslao poruku da neće dopustiti manipuliranje izbornim rezultatima te da će svi oni koji to pokušaju biti suočeni s kaznenim progonom, ali i drugim posljedicama koje ih mogu stići ako se procijeni da je njihovo djelovanje usmjereno protiv odredbi Daytonskog sporazuma.

Komentirajući nastojanje člana Predsjedništva BiH Milorada Dodika da jača odnose s Rusijom odnosno njenim predsjednikom Vladimirom Putinom, Schmidt je kazao kako je jasno da Moskva Republici Srpskoj ne može dati nikakvu konkretnu potporu jer ni sama nema novaca.

Dodiku, kako je istaknuo Schmidt, ostaje samo “Putinova lutka na koncu” pa bi trebao dobro razmisliti o svakom koraku kojega kani poduzeti.

