Nakon informacija o lošem zdravstvenom stanju osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića, reagirali su iz Ministarstva vanjskih poslova Rusije.

“Vidjeli smo medijske napise o hospitalizaciji Ratka Mladića u Haagu do koje je došlo zbog naglog pogoršanja njegova zdravstvenog stanja”, navodi se u tvitu koji je uputila Marija Zaharova, glasnogovornica Ministarstva vanjskih poslova Rusije.

“Smatramo da bi bila ispravna odluka Rezidualnog mehanizma da oslobodi Ratka Mladića iz humanih razloga”, dodaje Zaharova u tvitu o osuđenom ratnom zločincu.

💬#Zakharova: We saw media reports about the hospitalization of Ratko Mladić in Hague caused by the rapid deterioration of his health



We believe it would be the right decision for the Residual Mechanism to release Ratko Mladić on humanitarian grounds. pic.twitter.com/u4dIzNjSyq