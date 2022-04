Podijeli:







Izvor: Screenshot YouTube

U Srbiji su u nedjelju održani predsjednički i parlamentarni izbori. Prema preliminarnim rezultatima, šef države Aleksandar Vučić osvojio je drugi uzastopni mandat, a njegova Srpska napredna stranka (SNS) započela drugo deseljeće vlasti.

Mi smo dobri domaćini prema ljudima iz N1, što god oni o nama pisali. Nikada ne pokazujemo bahatost i aroganciju, pogotovo kad pobjeđujemo. Sad može N1 postaviti pitanje, rekao je Vučić nakon svog izbornog govora reporterki N1, Žaklini Tatalović.

“Vi kao lider nam priopćavate rezultate, a ne izborna komisija. Je li Srbija pokazala da nema niti jednu instituciju? Tko vas je nagovorio da izlazite iz frižidera? Je li vas sram što ste izlazili iz frižidera dok građani u Srbiji nemaju što staviti u njega?”, upitala je reporterka N1 Vučića, spomenuvši mu da je Slobodan Milošević imao više glasova od njega.

VEZANE VIJESTI Vučić o Hrvatskoj: Nemojte od nas tražiti da se ispričavamo, nećemo ni mi od vas Vučić proglasio pobjedu: Ukrajinska kriza imala veliki utjecaj na rezultate

“Isto ste me pitali i prethodni put. Mi imamo svoj stožer, mi se na ozbiljni način bavimo politikom. Mi vas obavještavamo kakvi su naši rezultati. Mi prihvaćamo rezultate RIK-a. A svi donose rezultate. Gospoda iz RIK-a će u skladu sa zakonom izaći s rezultatima u roku od 96 sati. Od ’93. je tako bilo bilo. Sve će biti u skladu sa zakonom”, rekao je Vučić.

“Nagovorili su me da izađem iz frižidera, i upravo to je pridonijelo da osvojim toliko glasova. Milošević je osvojio 53 posto kad je imao 2,5 milijuna glasova. To oko frižidera, u Vranju sam osvojio 75 posto glasova, to ljudi najbolje znaju tko je za njih radio. U tom Vranju, koji ste spomenuli, napravili smo autoput, dio bolnice, gradimo gradski stambion, doveli investitore…”, rekao je Vučić.

“Tamo gdje žive siromašni i tamo gdje živi srednja klasa, uvjerljivo smo pobijedili! Ne tamo gdje su bogati! Vi meni ne možete pokvariti raspoloženje. Zato se osmijehnite, sigurna ruka vas vodi kroz povijesti!”, rekao je Vučić reporterki N1.

Tijek događaja iz minute u minutu pratimo OVDJE.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.