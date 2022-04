Podijeli:







Izvor: Oksana Skendzic / Sipa Press / Profimedia

Ujedinjena Kraljevina sankcionirala je političare bosanskih Srba Milorada Dodika i Željku Cvijanović zbog pokušaja narušavanja legitimiteta i funkcionalnosti države Bosne i Hercegovine.

“Milorad Dodik je pokrenuo akciju povlačenja Republike Srpske iz ključnih državnih institucija, koristeći razdornu, opasnu, nacionalističku retoriku, narušavajući domaći i regionalni mir i potičući etničku mržnju i poricanje genocida”, naveli su među ostalim u priopćenju.

Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik potvrdio je na sjednici Narodne skupštine Republike Srpske da je Velika Britanija njemu i Željki Cvijanović uvela sankcije, navodeći da je to smiješno.

“Oni imaju dobre namjere, mi smo remetilački faktor. Ovo što Britanci pričaju za Milorada Dodika, to je njihova priča. Oni to stalno govore – sklonite Milorada Dodika da pobijedi pa ćemo mi uraditi sve što hoćete. Znaš koliko me zaboli, da ne budem vulgaran, za britanske sankcije? Samo će mi malo omogućiti da s onim njihovim bezobraznim veleposlanikom skratim svaku vrstu procedure i razgovora. Odlično, nikad nisu imali dobre namjere prema Srbima. Tko ima lokale i imovinu, ja nemam, imaju tri čovjeka iz vrha PDP-a…”

Britanske sankcije znače da Dodik i Cvijanović neće moći putovati u Ujedinjenu Kraljevinu niti koristiti ili pristupiti bilo kojoj imovini koju eventualno posjeduju u Ujedinjenoj Kraljevini.

