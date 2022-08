Podijeli:







Izvor: Milos Tesic/ATAImages/PIXSELL

Predsjednica Vlade Srbije Ana Brnabić ocijenila je da hrvatsko rukovodstvo "sada i službeno prijeti" da će blokirati europski put Srbije, nakon izjave predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića da će Zagreb koristiti pregovore Srbije za pristupanje EU kako bi poslao poruku da neće tolerirati stvari poput optužnice za Petrovačku cestu.

“Jedna članica EU se usuđuje da javno kaže da ako tražite pravdu za ubojstvo srpske djece, jer četvero je tamo pobijeno, starosti od šest do 13 godina, da zbog toga ne možete biti dio EU. To je vladavina prava? To su europske vrijednosti? I nije vas sramota da to kažete otvoreno“, napisala je Brnabić na Tviteru.

Brnabić je, komentirajući poziv Jandrokovića svima u Srbiji da se “pogledaju u ogledalo”, kazala da se Srbija pogledala u ogledalo i shvatila da mora tražiti pravdu za pobijenu djecu, djevojke i starce na Petrovačkoj cesti, kolovoza 1995. godine.

Hrvatsko rukovodstvo sada i zvanično preti da će blokirati evropski put Srbije zato što, nakon 27 godina tišine i nepravde, tražimo da konačno neko odgovara za stravičan zločin na Petrovačkoj cesti. 1/7 pic.twitter.com/5104j3WfpM — Ana Brnabic (@anabrnabic) August 21, 2022

“A što Vi vidite kada se pogledate u ogledalo? Čovjeka koji brani i slavi ubojice djece, djevojaka i staraca? Vaši ‘heroji’ pobili su nenaoružane ljude, u bijegu, iz zraka”, navela je premijerka Srbije.

Brnabić je navela da se Srbija okrenula budućnosti i pozvala Jandrokovića da uradi isto. “Počnite gledati u budućnost, bit će Vam lakše”, zaključila je Brnabić.

Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković izjavio je ranije danas da Hrvatska odbacuje optužnicu za Petrovačku cestu koju je Tužiteljstvo za ratne zločine Republike Srbije pokrenulo protiv četvorice hrvatskih časnika, uz ocjenu da je “političke prirode”.

“Hrvatska odbacuje optužnicu, ona je političke prirode i poruka svima u Srbiji: okrenite se budućnosti, pogledajte se u ogledalo i razmislite o tome što radite”, poručio je predsjednik Sabora.

Jandroković je istaknuo da će Hrvatska koristiti pregovore oko pristupanja Srbije u EU.

“Hrvatska će koristiti pregovore kako bi Srbiji poslala poruku da takve stvari neće tolerirati. Ako žele prema Europskoj uniji, moraju se europski ponašati. Moraju odlučiti žele li prema Rusiji ili Zapadu”, rekao je Jandroković.

