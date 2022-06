Novi potres dogodio se u susjednoj BiH.

Potres magnitude 3,2 po Richteru pogodio je područje 35 kilometara zapadno od Banja Luke i 11 kilometara jugoistočno od Prijedora, javlja EMSC.

“Huka i jače kratko podrhtavanje”, “Kao da je nešto huknulo i kuća se na tren zatrese”, “Tutnjava i blago podrhtavanje”, samo su neki od komentara korisnika na EMSC-ovoj aplikaciji.

#Earthquake 24 km NW of Banja Luka (Bosnia & Herzegovina) 4 min ago (local time 09:01:36). Colored dots represent local shaking & damage reported by eyewitnesses.

