Poskupljuje gorivo u Sloveniji

Izvor: Jure Makovec / AFP

Benzin će u Sloveniji nakon duljeg vremena zamrznutih cijena u ponoć na utorak poskupiti pa će nove cijene na slovenskim crpkama biti 1,775 eura za 95-oktanski benzin, a dizel goriva 1,848 eura za litru.

U ponedjeljak popodne objavljene su nove cijene osnovnih motornih goriva na slovenskim crpkama. Radi se o znatnom poskupljenju u odnosu na dosadašnje regulirane, zamrznute cijene, a nove će vrijediti idućih 14 dana.

Riječ je o cijenama na pumpama izvan autocesta zbog reguliranog smanjenja trgovačke marže, dok će se cijene na benzinskim crpkama na autocestama slobodno formirati.

Premijer Robert Golob nedavno je izjavio da bi mogle biti i do 20 posto veće.

On je u ponedjeljak kritizirao distributere kod kojih je zadnjih dana dolazilo do nestašica goriva, osobito dizela, rekavši da su za to odgovorni i da su se na situaciju trebali bolje pripremiti, umjesto da su “špekulirali zbog nekoliko centi” po litri goriva s obzirom na sutrašnje poskupljenje.

“Razumijem da je potražnja zbog predstojećeg poskupljenja bila nešto veća, no obaveza distributera je jasna – oni su se trebali pobrinuti da goriva ne nedostaje, a ponestalo ga je u cijeloj državi i to odjednom”, kazao je za medije Golob.

Najavio je inspekcijske kazne distributerima ako pregledi pokažu nepravilnosti do kojih je došlo zadnjih dana, osobito protekloga vikenda.

