Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i mandatarka za sastav nove vlade Ana Brnabić postavili su novi rekord u dužini formiranja izvršne vlasti u višestranačkoj povijesti Srbije, koji je skoro dva i pol desetljeća držala druga vlada Mirka Marjanovića. Njegov kabinet izabran je 184 dana nakon izbora za narodne zastupnike, a proces formiranja treće vlade Ane Brnabić ovog 5. listopada ušao je u 185. dan.

Portal N1 je još u svibnju pisao da bi “formiranje nove vlade moglo biti prolongirano čak do kraja rujna, ukoliko to bude želja Srpske napredne stranke”. Sve to vrijeme Vučić je “mic po mic” pomicao termin izbora nove vlade pa se tako od njegove izjave da će biti formirana “značajno brže od zakonskog roka”, preko “vlada do kraja srpnja” i “najkasnije do kraja kolovoza”, došlo do “vlada prije jeseni”. Jesen dođe, vlada se ne formira.

Sjećanje na travanjske izbore polako blijedi, pitanje je i koliko ljudi uopće pamti točan datum njihovog održavanja. Ali zato cijela Srbija zna za Veliki Trnovac. Tri mjeseca je čitav izborni proces bio zakočen zbog besmislenog ponavljanja glasanja na jednom biračkom mjestu u tom bujanovačkom selu, još jedan mjesec “otišao” je na proglašavanje konačnih rezultata i konstituiranje parlamenta, a preostala dva su – pojeli skakavci.

U međuvremenu je Vučić održao konzultacije o novoj vladi, koje imaju više formalni karakter nego što zaista doprinose donošenju bilo kakve odluke, nakon čega se odluka o mandataru “krčkala” još okruglo 40 dana. Predsjednik države/stranke povjerio je mandat aktualnoj tehničkoj premijerki prije 39 dana, ali otuda – ni makac. Kažu, stiskaju obveze sa svih strana pa se nema vremena za izbor nove vlade. U javnosti se, pak, mjesecima spekulira da je pravi razlog za odugovlačenje s formiranjem vlade rat u Ukrajini, odnosno pritisak na Srbiju da se pridruži sankcijama koje je Europska unija uvela Rusiji.

SNS i SPS imaju komotnu većinu u novom parlamentu U novom sazivu parlamenta, lista oko Srpske napredne stranke “Aleksandar Vučić – Zajedno možemo sve” ima 120 zastupnika, “Ujedinjeni za pobjedu Srbije” 38, SPS 31, koalicija NADA 15, koalicija “Moramo” 13, a Dveri i Zavetnici po 10 poslanika. Savez vojvođanskih Mađara ima pet predstavnika, “Muftijin amanet” tri, “Zajedno za Vojvodinu” i SDA Sandžaka po dva, dok Koalicija Albanaca doline ima jednog narodnog zastupnika.

Još nije poznato ni to koliko će 17. vlada od obnavljanja višestranačja u Srbiji imati ministarstava, a kamoli to tko će biti na njihovom čelu, ali se već i prije njenog formiranja zna da neće dočekati kraj mandata predviđenog Ustavom jer je voljom jednog čovjeka oročena do 2024. godine.

Zakonski rok da Ana Brnabić “u dosad neviđenim okolnostima” prijeđe iz mandatarskog u premijerski status ističe 30. listopada, a do tada tandem Vučić-Brnabić možda uspije oboriti još neki rekord, ako je preostao.

Podsjetimo, socijalist Mirko Marjanović i članovi njegovog kabineta zakletvu su položili 24. ožujka 1998. godine, pred skupštinskim sazivom koji je izabran još 21. rujna 1997. godine. U toj vladi, inače, jedan od ministara bio je i aktualni predsjednik Srbije, koji je tada vodio resor informiranja. Nasuprot tome, vlada Zorana Đinđića iz siječnja 2001. godine izabrana je svega 33 dana od datuma održavanja parlamentarnih izbora, što predstavlja rekord koji će teško biti oboren.

Vrijeme za koje su formirane vlade Srbije od 1990. godine:

– Prva vlada Mirka Marjanovića (1998. godine) – 184 dana

– Druga vlada Ane Brnabić (2020. godine) – 129 dana

– Druga vlada Vojislava Koštunice (2007. godine) – 114 dana

– Druga vlada Aleksandra Vučića (2016. godine) – 109 dana

– Prva vlada Mirka Marjanovića (1994. godine) – 89 dana

– Vlada Ivice Dačića (2012. godine) – 82 dana

– Prva vlada Vojislava Koštunice (2004. godine) – 66 dana

– Vlada Mirka Cvetkovića (2008. godine) – 57 dana

– Vlada Nikole Šainovića (1993. godine) – 52 dana

– Prva vlada Aleksandra Vučića (2014. godine) – 42 dana

– Vlada Dragutina Zelenovića (1991. godine) – 37 dana

– Vlada Zorana Đinđića (2001. godine) – 33 dana

