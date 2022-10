Picula: Schmidt je ukrao show. Ovo mijenja politički krajobraz BiH

Podijeli:







Izvor: N1

Zastupnik SDP-a u Europskom parlamentu Tonino Picula u specijalnoj emisiji N1 komentirao je izbore u Bosni i Hercegovini i iznenadno nametanje izmjena Izbornog zakona od strane visokog predstavnika Christiana Schmidta.

“Doista bih se složio s konstatacijom da je Schmidt današnjim paketom odredbi koje bi u mnogome trebale promijeniti pravila igre kada je riječ, ne samo o izborima, nego funkcioniranju države, ukrao show”, rekao je Picula te dodao:

“On je na jedan način pokazao jednu vrstu dobre taktike jer kao što svi znamo, takav jedan paket je bio predviđen da ga proglasi početkom ljeta, no zbog otpora prije svega u Sarajevu on je to odlučio odgoditi. Sada je vladala vrsta neizvjesnosti”.

Picula kaže da je Schmidt ovo napravio na “jedan zanimljiv način”.

“Čekao je kampanja prođe, da prođe sam izborni dan, ali prije objave preliminarnih izbornih rezultata. Objavio je nešto što će sigurno imati dalekosežne posljedice na politički život BiH i prisilit će sve ključne aktere da se odrede prema ovome što mijenja politički krajobraz BiH”, rekao je Picula.

Smatra da je Schmidt “doista ovim paketom pokušao anulirati sva ona uska grla koja su karateristična bila za sve blokade u Federaciji od 2014.”

