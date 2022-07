Podijeli:







Zastupnik u Europskom parlamentu iz redova Europske pučke stranke Michael Galer, rekao je za Nova.rs da je vrlo žalosno što ruska državna televizija "Rusija danas" dobiva propagandno uporište u Srbiji.

Ruska državna televizija ‘Rusija danas’ otvorit će svoje predstavništvo u Srbiji, objavio je danas portal Nova.rs. Riječ je o TV postaji kojoj je EU zabranila emitiranje zbog “poticanja i podrške ruskoj agresiji” na Ukrajinu.

Inače, Vijeće EU-a je još u ožujku odlučilo obustaviti distribuciju ruskih državnih medija ‘Rusija danas’ i ‘Sputnjik’ na teritoriju cijelog EU-a. Kako su prenijeli mediji, sankcije pokrivaju sva sredstva za prijenos i distribuciju, kao što su kablovska, satelitska, IPTV, platforme, web stranice i aplikacije, a sve relevantne licence, ovlašenja i dogovori o distribuciji su suspendirani, naveli su u Vijeću EU-a.

U Bruxellesu su ocijenili da su ta dva medija važni instrumenti u “poticanju i podršci ruske agresije” protiv Ukrajine i da predstavljaju “značajnu i direktnu prijetnju javnom redu i sigurnosti EU-a”.

Reagirajući na ovu informaciju, Michael Galer, zastupnik iz redova Europske pučke strank, čiji je pridruženi član i vladajuća Srpska napredna stranka, navodi da je očito da u Srbiji postoje strukture koje su naklonjene Rusiji.

“Očito da postoje i one koje još uvijek ne znaju gdje joj je mjesto. Vrlo je žalosno što propagandni alat režima, koji vodi istinski fašistički agresorski rat protiv Ukrajine, koji je tamo posljednji put viđen tijekom agresorskog rata fašističke Njemačke, dobiva tako propagandno uporište u Srbiji. Кome to služi”, upitao je on.

Ovo nije prva reakcije iz Europske unije nakon informacije da je Srbija odobrila otvaranje predstavništva ‘Rusiji danas’.

I zastupnik EP-a Klemen Grošelj, rekao je za Nova.rs da je otvaranje ruske državne televizije još jedan pokazatelj da šef srpske države, Aleksandar Vučić, udaljava svoju državu od EU-a.

“To je za mene užasna vijest. To pokazuje da Vučić sve više prestaje biti proeuropski političar i postaje suprotno od toga. Nažalost, to je realnost koju imamo u Srbiji”, rekao je on.

Istim povodom reagirao je i glasnogovornik EK-a koji je poručio da se Srbija mora suzdržati od jačanja veza s Rusijom.

“Ne želim komentirati najave o namjerama, dopustite da podsjetim da je EU taj koji je uveo ograničenja na emitiranje, distribuciju i reklamiranje RT-a u okviru sankcija koje su odgovor na nelegalnu rusku agresiju protiv Ukrajine. RT je dio instrumentarija propagande i dezinformacija Rusije s kojom Kremlj dopunjuje svoju ilegalnu agresiju protiv Ukrajine i Ukrajinaca”, rekao je za N1.

