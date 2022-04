Oporbenjak Đilas: Spreman sam s Vučićem razgovarati o ponavljanju izbora

Podijeli:







Izvor: N1

Predsjednik Stranke slobode i pravde (SSP) Dragan Đilas rekao je da su Beograđani glasali za promjene, te naglasio da je spreman o ponavljanju izbora razgovarati s Aleksandrom Vučićem.

Đilas je gostujući u emisiji „Među nama“ na televiziji Nova S naglasio da su građani Beograda glasali za promjene.

“Jasno je da su građani Beograda glasali za promjene u glavnom gradu. Hvala svim ljudima koji su bili kontrolori, pritisci su bili strašni, vidite koliko je nepravilnosti. Vučić je dobio najviše glasova, to je činjenica i tu volju poštujemo. Isto tako vjerujem da će se volja Beograđana poštovati da se mijenja vlast”, rekao je Đilas.

On je rekao da će lista Ujedinjeni za pobjedu Beograda podnijeti prigovore na 258 biračkih mjesta.

“Mi vjerujemo da će na tim mjestima biti pokazana volja građana, nakon čega bi bila formirana tehnička vlast koja bi formirala nove slobodne izbore u kratkom roku. Spremni smo se boriti, a Gradska izborna komisija će dati odgovore u narednih nekoliko dana. Ponavljam, zaista smo spremni boriti se, a možda ćemo ponovo doći u situaciju da na ulicama branimo volju naroda kao što je bilo 1996. godine”, rekao je on i dodao:

“Spremam sam razgovarati s Aleksandrom Vučićem, normalno je da se smanje tenzije. On je predsjednik svih građana i u obavljanju ove funkcije treba voditi računa i o ovakvim stvarima. Naša lista bi tražila da se ponovljeni izbori na ovih 258 biračkih mjesta održe nakon šest mjeseci i ja bih o tome razgovarao s Vučićem”, naglasio je Đilas.

Predsjednik Stranke slobode i pravde dodao je da Beograđani ne trebaju biti žrtve politike.

“Ljudi su pokazali spremnost I želju da se ovdje nešto promijeni, a to ne smijemo iznevjeriti. To što Srbija zaista misli je šest mjeseci slobodnih medija, a mi to nismo imali”, rekao je Đilas i dodao:

“Mi ćemo biti snažna opozicija SNS-u i SPS-u u parlamentu, apsolutno nije moguća bilo kakva suradnja s njima. Mi smo najsnažnija opozicija ovom režimu, mogu obećati građanima da ćemo biti snažna opozicija, a vjerujem da će vlast formirati SNS i SPS”, naglasio je Đilas.

