O tragediji na Cetinju: Čini se da reakcija policije nije bila dovoljno efikasna

Izvor: SAVO PRELEVIC / AFP

Srđan Kosović, glavni urednik portala i dnevnog izdanja Vijesti.me za Dnevnik N1 govorio je o ubojstvu jadanaestero ljudi u petak u Cetinju. O tome koji je uzrok tragedije u Crnoj Gori, za koju se zna da je odgovoran jedan čovjek, koji je ubio više ljudi iz vatrenog oružja, još se precizno ne zna.

Većina ozlijeđenih u pucnjavi je i dalje u Kliničkom centru Crne Gore, te su u jako teškom stanju.

“Teško je davati prognoze, ali vjerujem da se svi u Crnoj Gori nadaju da će broj smrtno stradalih stati na onom koji je jučer obrjavljen.

Teško je govoriti i o motivu nečega što ima ove razmjere. Informacije nisu do kraja rasvijetljene. Jedne su da se radi o vrsti obiteljskog konflikta koji se razbuktao, a druge da je došlo do sukoba s ljudima koji su bili podstanari u kući ovog čovjeka. To ne može ni profesionalce ni obične građane uvjjeriti da ubojstvo dvoje djece i sve što je uslijedilo može biti objašnjeno nekim racionalno motiviranim momentom – da se zbilo nešto od čega bi se mogla povući jednostavna linija do onoga što se na kraju dogodilo”, rekao je Srđan Kosović.

Ne zna se točno tko je usmrtio napadača

Kazao je kako su dobili potvrdu iz uprave policije da je osumnjičeni Vuk Burilović imao zakazan specijalistički pregled, te da se radi o specijalnom psihijatrijskom, odnosno psihološkom pregledu.

“Rano bi bilo u ovoj fazi decidno govoriti da se, laički rečeno, radi o nekoj vrsti poremećaja. Neka istraživanja pokazuju da 70 posto počinilaca ovakvih grozomornih stvari nisu imali prethodne psihičke probleme. Nemammo dovoljno informacija o tome za sada.

Koliko god to grubo zvučalo, vjerujem da bi većina građana Crne Gore voljela čuti da se radi o tome da se radi o poremećaju, prije nego da je došlo do pomračenja jednog racionalnog čovjeka”, rekao je Srđan Kosović.

Danas imamo neslužbene informacije s obdukcije da je riječ o više prostrijelnih rana, kao i da su neke napravili policajci.

“Još je netko pucao na njega, pa je na patolozima da se ustvrdi tko je taj tko je usmrtio napadača, o čemu ovise posljedice slučaja, jer se time i u društvenom smislu komplicira situacija – ako u svemu ulogu ima i običan prolaznik koji se tu našao”, rekao je Kosović.

Inzistirat ćemo na tome da se dobiju odgovori

Podaci pokazuju da je aktivna pucnjava trajala 30-40 minuta, da je od trena kada je pucnjava prijavljena ubijeno 6-7 ljudi, kao i da su u opasnosti bili i policajci, hitna, prolaznici, susjedni…

“Sve ukazuje na to da reakcija policije nije bila dovoljno efikasna da se ublaže posljedice njegove akcije. Za neke konkretnije ocjene ostavio bih vrijeme stručnjacima. Inzistirat ćemo na tome da se dobiju odgovori.

Izostala je komunikacija s javnošću kada se to događalo. Policija je danas rekla da su komunicirali o događaju tek kada su dobili sve precizne informacije o slučaju. Javnost je očekivala da dođe do upozorenja dok je trajala aktivna pucnjava.

U drugim se zemljama kada se događaju slične stvari, mi znamo da se aktivna pucnjava događa na drugom kraju svijeta i to iz službenih izvora. Službenih informacija nije bilo dok nije prošlo pet sati od događaja. Javnost nije sumnjala da se nešto dogodilo, dok su o tome pisali meidji, no nije bilo službenih informacija o tome što se dogodilo.

Upitna je bila i efikasnost akcije, te je upitno bi li sigurnost građana u tom naselju bila veća da su znali da se nalaze u situaciji visokog rizika. Građani se sigurno pitaju bi li postupali drugačije i bi li tragedija bila umanjena ili ublažena”, rekao je Srđan Kosović.

