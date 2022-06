Novi fenomen u BiH zbog poskupljenja – nižu se slučajevi krađe goriva

Podijeli:







Poskupljenje goriva u Bosni i Hercegovini dovelo je do novog fenomena, a to je krađa goriva. Nekoliko slučajeva u posljednjih desetak dana dokaz su da građani pribjegavaju ilegalnim metodama kako bi napunili spremnik. Sve to, kažu građani, previše podsjeća na devedesete.

Prvo Kiseljak pa Doboj, a onda Srebrenik. Tri krađe goriva u samo nekoliko dana. U dva slučaja građani su natočili gorivo na benzinskim postajama pa pobjegli, što je prijavljeno policiji. U najnovijem slučaju, gorivo je ukradeno iz kamiona na parkingu ispred firme koja je vlasnik vozila.

“Pokradeno gorivo iz kamiona firme NEDIX – PROM d.o.o. Previle Srebrenik ispred upravne zgrade u Previlama. Ukoliko netko od poštenih kolega ima bilo kakvu informaciju o osobi koja bi mogla biti u putničkom motornom vozilu Golf II, kada je u ponedeljak u ranim jutarnjim satima od 3:18 do 04:00 sata otuđeno oko 150 litara goriva dok je preostalih 300 litara pušteno da iscuri, da se javi kompaniji “Nedix-Prom”, slijedi nagrada”, stoji u objavi na Facebooku.

Slične stvari događale su se devedesetih, kada su krađe goriva bile svakodnevnica – prisjeća se Adis Alikadić. Još uvijek pamti neobičnu scenu iz ‘92. koja mu se dogodila u Splitu. Tada je, silom prilika, tijekom noći spavao u autu, a onda je došao kradljivac goriva.

“Taman sam ja zasp’o nekad, ne znam, oko 12 – 1 sat. Čujem nešto tapka. Ja ono glavu iz auta, iza sna, kad ide frajer k’o na plaži u japankama, flip flop se čuje kako hoda. Oko vrata je crijevo k’o peškir, samo kod njega crijevo i bidončić u ruci i ide, gleda ona auta u parkingu. Meni se samo oči vide. I dolazi do auta pored mene, odvijač iz džepa vadi, crijevo i lagano gorivo”, ispričao je Adis za N1 BiH.

Dok se bh. građani dovijaju na različite načine, u dalekom Ekvadoru se zbog poskupljenja goriva događa pravi kaos. Osmog dana protesta pripadnici domorodačkih naroda i sindikalnih organizacije umarširali su u glavni grad države.

Građani BiH su, izgleda, zbunjeni. Političari im poručuju da voze manje ili ostave svoje automobile, ako nemaju za gorivo. Usput, ne rade ništa konkretno kako bi ograničili rast cijena. S druge strane, bunta gotovo da nema. Umjesto protesta protiv odgovornih, izgleda da je lakše ukrasti od onih ni krivih, ni dužnih.

