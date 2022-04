Podijeli:







Izvor: N1

Lider Pokreta slobodnih građana Pavle Grbović, dan nakon što je napadnut u beogradskom naselju Nova Galenika, kaže da će podnijeti kaznenu prijavu protiv napadača i dodaje da je policijski službenik bio neugodan i da će i protiv njega biti pokrenut postupak.

Grbović kaže da se nakon napada osjeća dobro i da su ozljede lakše prirode. Ispričao je što se sve događalo i kako je napadnut.

“Glasao sam s obitelji, kada smo izašli iz škole, gdje je biračko mjesto, zatekli smo tri mlađe muške osobe, jedan je nosio u ruci popis, krenuli smo snimati i dečko mi je rekao da je to popis koji je dobio u stranci. On je zvao svoje kolege iz SNS-a, mi smo ih snimali. Došli smo do mjesnog odbora iz kojeg je on dobivao instrukcije. Ja sam primijetio da još jedna ekipa izlazi s paralelnim biračkim popisom, pokušao sam ući u mjesnu zajednicu, ali sam ih uspio snimiti kroz prozor da prate tko je glasao, tko nije, ja taj materijal imam. l već smo zvali policiju jer je riječ o ozbiljnom kršenju zakona. Naravno da policija nije reagirala, a onda su nam rekli da je ekipa krenula”, priča Grbović.

Kaže da je do okršaja došlo tako što su nastavili snimati, a da se onda pojavila “starija, ratobornija ekipa” i pokušala ih otjerati.

“S obzirom na to da ih je Nina snimala, čovjek je prvo nju udario po ruci, onda je udario mene i počeo je metež u kojem je sudjelovalo više osoba, dvije su me sigurno udarale. Ja jesam bacio šalicu, ali ona je plastična i nikoga nije ozlijedila”, dodaje.

Priča da je s policijom razgovarao samo na mjestu događaja i da su se oni pojavili nakon trećeg poziva.

“Dao sam sve relevantne podatke. Podnijet ću kaznenu prijavu, jer sam saznao imena i prezimena napadača, a policijski službenik je bio jako neugodan. Oni su odbijali ući u prostorije SNS-a, nisu smjeli i čekali su odobrenje nadređenih. Kada sam pitao je’l vi to ne smijete ući, policajac je rekao da sam se trebao bolje zaštititi. Policija nije surađivala sa mnom, uzeli smo podatke policajca i protiv njega će biti pokrenut postupak”, rekao je Grbović za N1.

Komentirajući rezultate izbore, rekao je da su u Beogradu “napeti” i da će odnos vlasti i oporbe biti jednak. Za parlamentarne navodi da čekaju sve podatke, ali da rezultati nisu dobri i da su očekivali više.

“Osim sa SNS-om i SPS-om, spremni smo na suradnju sa svima koji će razvlastiti režim u Beogradu”, rekao je Grbović.

