Pakao kroz koji vozači u Beogradu prolaze svaki put kada trebaju naći parking neki su iskoristili kao odličan način da svakog mjeseca imaju dodatnu zaradu.

Pomama za garažama koje se iznajmljuju, gotovo da je ista kao za stanovima, a previše se ne razlikuje ni skok cijena koje diktira dio grada u kojem se garaže nalaze.

Oni koji iznajmljuju garaže vode se sličnim stvarima kao kod iznajmljivanja stana – lokacija diktira cijenu. U prosjeku najjeftinije garažno mesto, uz puno sreće, možete iznajmiti po cijenama od 100 do 200 evra mesečno. Kada je riječ o kupovini garažnog mjesta za to treba izdvojiti i do 35.000 eura, piše Nova.rs.

Jasmina Gavrilov Dražić sa stranice 4zida.rs kaže da je garaža dobra investicija jer ne zahtijeva dodatno održavanje, ne plaćaju se računi, a nema ni stanara.

“Garaže predstavljaju dobru investiciju jer za njihovu kupnju i dalje treba manje novca nego što bismo izdvojili da kupujemo, na primjer garsonijeru, u Beogradu ili Novom Sadu. Ipak, cijena garaža posljednjih godina raste i ovo je posebno vidljivo u posljednjih godinu, dvije. Sada se tako u Beogradu rijetko mogu naći garaže čija je cijena ispod 12.000 eura, a u centralnim općinama Beograda minimalna cijena garaže se kreće od 15.000 eura pa naviše. Garaže u nekim luksuznijim dijelovima Beograda ili novoizgrađenim kompleksima zgrada prodaju se i po cijeni od 30.000 eura”, navodi Dražić.

Dodaje da je u oglasima češće vidljivo iznjamljivanje parking mjesta u okviru većih garaža u zgradama, dok je sve manje garaža koje su zasebni objekti.

“Oni koji planiraju investirati u kupovinu garaža kao osnovnu prednost navode relativno brzu isplativost jer garažu možemo kupiti za npr. 12.000 eura, a da je mjesečno iznajmljujemo za 120 eura. Kao drugi benefit navode i to što nemaju posla s namještajem, opremanjem nekretnine ili bijelom tehnikom kao u slučaju iznajmljivanja stanova”, navodi Dražić.

Cijene idu od 15.000, do čak 35.000 eura po garažnom mjestu

Na tržištu nekretnina se mogu pronaći ponude parking mjesta u centru grada od 100 eura do 150 eura, dok nešto dalje, u udaljenijem dijelu Zvezdare garaža od 12 m2 košta 50 eura.

Cijene parking mjesta koja su na prodaju su u porastu pa idu i do nekoliko desetaka tisuća eura. U prosjeku cijene iznose oko 20.000 eura na području Dušanovca, Učiteljskog naselja i Crvenog križa.

Na Dorćolu i Novom Beogradu garaže koštaju oko 25.000-30.000 eura, a na Vračaru kod Hrama Svetog Save se nudi mjesto od 24 m2 po cijeni od 34.000 eura.

Agent za nekretnine, Katarina Lazarević navodi da je u posljednje vrijeme primjetno i da građani sve češće ciljano kupuju garažna mjesta za svoje potrebe.

“Ljudi u posljednje vrijeme u prosjeku kupuju i po dvije garaže, tj. garažnih mesta. One su i dalje jako skupe, naravno u novogradnji. Cijene idu od 15.000, do čak 35.000 po garažnom mjestu, ovisi od dijela grada“, navodi Lazarević.

Sugovornica Nove dodaje da nema privatnih javnih garaža, kao i da se ponekad u praksi događa da investitor odbije čovjeka koji je s 30.000 eura došao kupiti garažu jer smatra da je bolje da garažu proda uz stan.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.