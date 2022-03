N1 u Varšavi: Poljska se sad već teže bori s izbjegličkom krizom

Reporterka N1 Ika Ferrer Gotić nalazi se u Varšavi, točnije na glavnom željezničkom kolodvoru gdje najveći broj izbjeglica traži krov nad glavom ili kartu za neki drugi grad ili čak besplatnu kartu za neki od gradova Europske unije.

Vlada Poljske nije postavila kampove za izbjeglice što može predstavljati jedan veliki problem. Radi se o improviziranim kampovima, koji bi mogli biti dio diskusije narednih nekoliko dana pa i kad naredni tjedan Varšavu posjeti američki predsjednik Joe Biden.

Ukupno 50 posto djece nalazi se u Poljskoj od svih izbjeglica, a više od 2 milijuna je prešlo granice Ukrajine i stiglo u Poljsku. Poljska je primila najveći broj izbjeglica, ali i dalje su otvorene granice. Djeci je potreban krov nad glavom, hrana i voda. Poljska se sada već teže bori s ovom najtežom izbjegličkom krizom nakon Drugog svjetskog rata.

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović rekao je da Hrvatska treba biti spremna primiti više od 20.000 Ukrajinaca. Hrvatska stavlja svoje kapacitete na raspolaganje, ali bit će potrebna međunarodna pomoć. Oko 3.200 Ukrajinaca već se sada nalazi u Srbiji. Kada je BiH u pitanju, ona se još uvijek bori s migrantskom krizom, a vlasti BiH to su odradile na neadekvatan način.

Naša reporterka snimila je i video ukrajinske djece koja spavaju na željezničkom kolodvoru u Varšavi.

Ukrainian children sleeping on the Central Station floor. We have just been granted permission to get into one of the top floor wings. This is what 9am looks like on #Warsaw Central. Poland is now hosting over two million refugees. | @N1info @N1infoZG @N1infoBG @N1infoSA #Ukraine pic.twitter.com/ChO0Hsbajk