Musić o Vučićevoj retorici: “To je jedna vrsta audiovizualnog silovanja”

Izvor: Goran Stanzl/PIXSELL

Gostujući u Newsnightu, politički konzultat Aleksandar Musić osvrnuo se, među ostalim, na retoriku srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića.

Komentirajući novu Vučićevu izjavu u kojoj je ponovno kazao da su u Hrvatskoj svi dobrodošli, osim njega, Musić je kazao:

“Moram priznati da mi je žao ljudi koji tamo moraju slušati na dnevnoj bazi tu transmisiju iz mozga, to je zaista jedna vrsta audiovizualnog silovanja.”

Ukazao je i da Vučić stalno vodi dvostruku igru toplo-hladno.

“On prvo izvrijeđa, onda se malo bavi leševima i kostima, a onda kaže moramo surađivati. To radi isto i kroz svoje nakaze u medijima. Pusti legiju ratnih zločinaca, Šešelja, Bokana, Vasiljkovića, onda oni izvrijeđaju i kažu da su Hrvati genocidan narod, ološ, bolesnici, a onda on dođe i kaže moramo surađivati s njima. Taj njegov solilokvij o Jasenovcu je valjda 666., kao neka babetina kuka svakih dva, tri dana. Prvi ne drži do te žrtve iz svoje obitelji ako u dnevnu politiku može uvlačiti tako nešto”, rekao je Musić.

