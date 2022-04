“Možda su političari u BiH nezadovoljni, ali Hrvati nisu, žive dobro, rade”

Podijeli:







Izvor: N1

O posljednjim izjava američkog predstavnika Gabriela Escobara, hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića, nastavku pregovora i eventualnom "udruživanju hrvatskog korpusa sa Srbima protiv Bošnjaka i BiH", kao i posljedicama toga, razgovarali smo s Bakirom Izetbegovićem, liderom SDA-a. Izetbegović je u intervjuu za N1 kazao i da je čestitao predsjedniku Srbije, Aleksandru Vučiću na pobjedi, ali i govorio o tome kakvu politiku Srbije očekuje prema BiH u narednom periodu. "Vulina će biti manje", poručuje.

“Escobarova izjava nije stav SAD-a”

Za izjavu Escobara da se o građanskom konceptu BiH može razgovarati nakon što uđe u EU, Izetbegović je rekao da ne misli da su to stavovi SAD-a, nego da je riječ o “disonantnoj izjavi”. “Mi znamo američku politiku. Ona je kao buldožer – vodi polako stvari u pravom smjeru, s povremenim usporavanjima. Ali to je politika koja stoji iza BiH”, kazao je Izetbegović.

Dodaje da Escobar pokušava “vruć krumpir prebaciti u krilo bh. političara i sve ih izjednačiti”, ističući da “njegove izjave nemaju utemeljenje”.

“Dejtonski mirovni sporazum je luđačka košulja na rukama patritotski i proeuropski orijentirane većine. Sputava glavnu snagu u BiH. 58 posto ruku je probosanskih stranaka, tradicionalno bošnjačkih, koje su za stabilnost, mir, protiv kriza, za europski i NATO put. I tih 58 posto Dayton gura u 1/3. Dejtonski sporazum je omogućio aparthejd i Dodiku i otvorio šansu da radi to što radi. Da se to pretvori u realnom životu u srpski entitet, da Bošnjaci i Hrvati žive u agoniji koja traje desetljećima. Dao je u šake jednoj grupi okupljenoj oko HNS-a, koja ima 150.000 glasova, da bude jednaka kao grupacija koja ima pet-šest puta više glasova. Sve je to Dayton. Escobar nije u pravu kada kaže da nije problem Dayton, jest problem”, rekao je Izetbegović za N1.

“Suicidalno nastaviti pregovore o izbornom zakonu”

Istaknuo je da ne želi praviti neprijatelje od Washingtona i Bruxellesa jer im trebaju, ali da je na rubu kada razgovara s njima te da zna biti neugodan. Razgovori o izmjenama izbornog zakona će, kaže, biti nastavljeni, ali ne u idućem periodu.

“Suicidalno je to pokušavati u idućim tjednima. Nemoguće je postići bilo što kada su napravljene dvije greške. Jedna je stvorila nepovjerenje ‘zašto se Čović i Izetbegović zatvaraju da razgovaraju o sudbini svih ljudi? Zašto nisu prisutni zastupnici ostalih stranaka, ljevičari?’”, kazao je.

Navodi da “Čović pravi blokade i koketira sa strankama u RS-u”, te da SDA nije ta s kojom HNS/HDZ ima problem jer oni nisu nikada predložili kandidata za hrvatskog člana Predsjedništva. “I onda se od SDA-a traži da napravimo ustupke i iznesemo politički pritisak. Zašto SDA? Zašto ne te stranke koje se trebaju dogovoriti s HNS-om”, kazao je navodeći stranke ljevice (DF, NS, NiP itd).

“Nema razloga da hrvatski korpus krene u radikalizaciju”

Za termin legitimno predstavljanje koje je potpisao u Mostarskom sporazumu, kazao je da je to učinio da bi uopće došlo do sporazuma i da je to “pomalo dvosmisleno”.

Ponovio je da je za njega Željko Komšić legitimni predstavnik, ali da termin legitimni predstavnik treba utvrditi struka. “Znam što sam potpisao. Naravno da je to pomalo dvosmisleno. Uradio sam to da bismo dobili Mostarski sporazum jer ga bez toga ne bismo dobili”, rekao je.

Govoreći o zahtjevima HDZ/HNS, kazao je da iznose neistine jer su izgubili samo jednu poziciju i da imaju “veći dio kolača u vlasti nego što je Ustav propisao”. “Nema razloga da hrvatski korpus krene u radikalizaciju. Možda su političari nezadovoljni, ali hrvatski korpus nije. Žive dobro, rade. Kakvu bi teritorijalnu reorganizaciju napravili? Čime? Gdje su snage? Da se upuste u neki sukob, neki rat? Nisu ludi. Da krenu u politiku udruživanja sa Srbima protiv Bošnjaka i BiH? Običnim ljudima nije do toga, ne pada im na pamet”, rekao je Izetbegović.

Govoreći o eventualnim sankcijama Dodiku, kazao je da će ih “biti” i da će se stvari nakon toga “normalizirati”. Na pitanje zaslužuju li građani RS-a da trpe zbog Dodika, odgovorio je: “Ne znam hoće li se ići dotle ili će sankcije biti preciznije, da se odnose na njega i krug oko njega. Ali nisu samo lideri krivi. Krivi su oni koji ih uporno izglasavaju i podržavaju. Možda ako pogode sankcije entitet i zaustave razvoj, onda će razmisliti zašto to rade i zašto ga podržavaju”.

Očekivanja nakon ponovne pobjede Vučića

Aleksandru Vučiću je, kaže, na pobjedi čestitao porukom. Govorio je i o očekivanjima u odnosu Srbije prema BiH. “Vulin nam tu šeta po BiH, širi srpski svet. Mislim da će toga biti manje nakon izbora u Srbiji. Mislim da će biti manje podrške Rusiji”, rekao je lider SDA za N1.

Komentirajući izjave Zorana Milanovića, predsjednika Hrvatske, naveo je da je “Hrvatska prijatelj BiH unatoč izletima koje on pravi”. “Nije to Hrvatska. I u vrijeme najgorih sukoba ARBiH i HVO-a barem pola Hrvatske je bilo protiv toga i treba raditi na tome da pozitivni dio Hrvatske bude još snažnije izražen u suradnji s BiH”, zaključio je Izetbegović.

