Izvor: N1 Beograd

Nakon što je sloboda govora ugrožena, njezini prijatelji zatočeni, a rusko gospodarstvo potonulo zbog invazije Vladimira Putina na Ukrajinu, Marina je spakirala svoje torbe i pobjegla iz Moskve.

No, više od tisuću kilometara daleko, u svome novom domu u Srbiji, 41-godišnja turistička agentica ne može pobjeći od duge ruke ruske propagande, gdje rat koji je započeo Kremlj uživa široku potporu. „Neki mi kažu da podržavaju Rusiju kad saznaju da sam iz Rusije. Kažu to da bi izrazili podršku, no ispada da se ta podrška proteže i na podržavanje Putina i rata“, rekla je Marina, sada nastanjena u Beogradu, koja je zatražila da joj se ne objavi prezime.

U tjednima nakon invazije, za mnoge Ruse koji su htjeli pobjeći u inozemstvo Srbija je postala utočište jer je to jedna od rijetkih zemalja koja nudi redovite letove u Europu uslijed masovne zabrane leta za Rusiju diljem kontinenta. Srbija i Rusija stoljećima su ujedinjene dubokim bratskim vezama zahvaljujući zajedničkom slavenskom i pravoslavnom nasljeđu. I premda su Srbi Ruse prihvatili otvorenih ruku, nisu to učinili bez kontradikcija.

Velik broj Rusa koji su stigli u Srbiju zapravo su pobjegli od katastrofalne situacije u Rusiji izazvane Putinovom invazijom na Ukrajinu. Međutim, velik dio srpskog stanovništva, suprotno ostatku Europe, nastavlja podržavati Putinov rat protiv Zapada u Ukrajini, kako ga je sam opisao. Dobar dio podrške za Putina proizlazi iz kolektivne mržnje prema NATO savezu, koji je 1990-ih godina bombardirao Srbiju, čega se mnogi građani te zemlje još uvijek sjećaju.

Bijes i očaj

U Beogradu je tisuće demonstranata izašlo na ulice kako bi iskazalo svoju podršku Putinu i osudilo NATO, a srpska vlada, premda je u Ujedinjenim narodima osudila invaziju, odbija uvesti sankcije Moskvi. Ta je „kvaka 22“ dovela do povremenih sukoba, tvrdi Marina, koja je rekla da joj razgovori s Putinovim pobornicima u Srbiji često izazivaju bijes, očaj ili sram.

„Ispada kao da je ta osoba bombardirana ruskom propagandom i zaista vjeruje da su slike uništenih gradova i mrtvih ljudi u Ukrajini lažne. A taj način razmišljanja je toliko jak da ne vjerujem da išta mogu učiniti pa odustajem i prekidam razgovor“, rekla je Marina.

Ne postoje službeni podaci o broju Rusa koji su prebjegli u Srbiju, gdje bez vize mogu ostati do 30 dana, no grupa za pridošlice na komunikacijskoj platformi Telegram već sada broji stotine ljudi. Teme o kojima se u grupi razgovora uključuju i savjete o tome kako se nositi s neželjenim simpatijama Srba koji podržavaju Putina.

Jakov Borevič, IT stručnjak, rekao je da je odabrao Beograd zbog „mentaliteta“ i „bliskosti kulture“ s ruskom, no i da se mučio s proruskim sentimentom na ulici, uključujući i Putinov mural blizu njegovog novog stana ispod kojeg na ćirilici piše „brat“.

No, Borevič je rekao da ipak u neku ruku razumije izljeve emocija u Srbiji, koje je primijetio i kod svojih ruskih sugrađana, koji nerijetko spajaju domoljublje s podrškom Putinu.

Nisam više domoljub

Napustiti Rusiju za mnoge je bila teška odluka, koju su donijeli u roku od nekoliko sati, a zatim za sobom ostavili svoje bližnje. „Moj otac mi je rekao da više nisam domoljub i da moram ostati i doprinositi gospodarstvu“, rekao je Kiril, 31-godišnji inženjer građevine koji se nedavno preselio u Beograd. „Kad bih ostao, svi porezi koje bih plaćao bili bi izravni doprinos ratu, to mi je bilo jasno“, dodao je. Čak i sada nije siguran hoće li ostati u Srbiji ili se vratiti kući u Sankt Peterburg.

Drugi se boje da se nikada neće vratiti s obzirom na Putinovo gušenja oporbe i na činjenicu da nova željezna zavjesa izolira Rusiju od većine svijeta. „Čim sam stigla ovamo, osjetila sam ogromno olakšanje. Sad sam zgrožena kada vidim što se događa u Rusiji“, rekla je Marina.

