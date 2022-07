Podijeli:







Izvor: Slavko Midzor/PIXSELL

Hrvatska ima u Sloveniji dobru prijateljicu i saveznicu, izjavila je u srijedu u Zagrebu šefica slovenske diplomacije Tanja Fajon istaknuvši da podržava ulazak Hrvatske u eurozonu i šengenski prostor te da će to koristiti građanima obje zemlje.

Potpredsjednica slovenske vlade i ministrica Fajon boravi danas u radnom posjetu Zagrebu i to je njezin drugi posjet nekoj zemlji otkako je stupila na dužnost.

Fajon je nakon susreta s hrvatskim ministrom vanjskih poslova Gordanom Grlićem Radmanom rekla da joj je drago da je za prvi posjet jednoj susjednoj državi izabrala Hrvatsku. “Želim pokazati da Hrvatska ima u Sloveniji dobru prijateljicu i saveznicu”, istaknula je ona na zajedničkoj tiskovnoj konferenciji s ministrom.

“Iskreno želim i pozdravljam da Hrvatska u siječnju uđe u eurozonu, to će olakšati život i posao našim građanima, i želim Hrvatski pomoći da što prije uđe u šengenski prostor i da uklonimo unutarnje kontrole na našim granicama.”

Osnovana je radna skupina za uklanjanje ograde na granici

Rekla je i da je osnovana radna skupina za uklanjanje ograde na granici, ali da ne zna kada će se to dogoditi, no nada se da će to biti što prije.

Ministar Grlić Radman kazao je da je njezin posjet potvrda važnosti koje obje zemlje pridaju bilateralnim odnosima i zahvalio joj je na podršci Slovenije ulasku Hrvatske u šengenski prostor, europodručje kao i OECD.

Naglasio je da ostvarenje tih ciljeva ne pridonosi samo dobrobiti hrvatskih građana nego da istodobno podrazumijeva niz prednosti i olakšica za slovenske susjede i gospodarstvenike s obje strane granice.

Fajon je ponovila da će nova slovenska vlada poštivati odluku arbitražnog suda o granici, ali je rekla kako su se dogovorili da će manje projekte pokušati što brže rješavati, poput pitanja ribolova, obnove mostova…

Grlić Radman je ponovio stajalište Hrvatske da će sva otvorena pitanja sa Slovenijom, pa tako i pitanje granice na moru, rješavati bilateralno putem dijaloga. Hrvatska je neopozivo istupila iz arbitraže odlukom Hrvatskog sabora nakon slovenske kompromitacije arbitraže.

Međutim, istaknuo je da su bilateralni odnosi dviju zemalja vrlo razvijeni i bogati, a suradnja je uspješna u nizu područja. Pritom je izdvojio područja obrane, unutarnjih poslova, kulture, znanosti i sporta, prekogranične suradnje te posebice gospodarstva.

Slovenija je treći najvažniji vanjskotrgovinski partner Hrvatske

Podsjetio je da je Slovenija treći najvažniji vanjskotrgovinski partner Hrvatske.

Što se tiče otvorenih pitanja, rekao je Grlić Radman, “Hrvatska je spremna rješavati ih kroz kontinuirani međusobni dijalog jer ne želimo da oni budu prepreka daljnjem razvoju naših odnosa”.

“Hrvatska i Slovenija imaju puno toga zajedničkog i puno više onoga što ih povezuje nego li dijeli. Prostor za dodatno jačanje suradnje je ogroman”, ocijenio je ministar.

Dotaknuli su se i teme energetike, posebice u svjetlu pokušaja smanjivanja ovisnosti o ruskom plinu s obzirom na situaciju koju je prouzročio rat u Ukrajini.

Fajon je istaknula interes Slovenije za nabavu ukapljenog plina iz LNG terminala na Krku.

Razgovarali su i o trilateralnom mehanizmu suradnje s Italijom koji se poglavito odnosi na područje sjevernog Jadrana, a sljedeći ministarski sastanak tog formata održat će se u Italiji najesen.

Ministar je kazao i da je zajednički interes dviju zemalja promicanje europskog puta zemalja zapadnog Balkana, te istaknuo da je BiH nužno zadržati ne samo u bilateralnom fokusu nego i u fokusu EU i cijele međunarodne zajednice.

Ministrica se danas također sastala s premijerom Andrejem Plenkovićem, a predviđen je i njezin susret s predsjednikom Zoranom Milanovićem.

