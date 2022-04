Miha Orešnik: Svi koji su htjeli da Janša ode s vlasti, dali su svoj glas Golobu

Podijeli:







Novinar N1 Slovenije Miha Orešnik gostovao je u N1 Studiju uživo gdje je komentirao nedjeljne parlamentarne izbore u Sloveniji i buduću vladu.

“Jasno je, rezultati kažu da su Slovenci tražili od Janše da ode iz politike i s vlasti”, rekao je Miha Orešnik i dodao:

“41 zastupnik u parlamentu za novu stranku Roberta Goloba i 27 za Janeza Janšu. Sve ankete su nagađale da će biti tijesno, ali je na kraju ispalo da su svi koji su htjeli da Janša ode s vlasti, dali svoj glas Golobu i zato je velika razlika.

Ispale su dvije liberalne stranke iz sadašnje opozicije, a stranke Socijalni demokrati i Ljevica dobile su po 7, odnosno 5 zastupnika što je jako loš rezultat za te dvije stranke, ali će vjerojatno formirati novu Golobovu koaliciju čime će imati 53 glasova u parlamentu što je dosta čvrsta većina. Ljevica se još mora odlučiti jer je Luka Mesec dao ostavku.

Nakon toga počinju koalicijski pregovori, Golob već danas počinje s nekim od partnera. Sastaje se u 13 sati s predsjednikom Republike Borutom Pahorom, to je tradicija da predsjednik primi pobjednika izbora. Prva sjednica parlamenta bit će 13. svibnja, a očekuje se da će vlada biti formirana u lipnju ili srpnju.”

Komentirajući Golobove stavove prema Hrvatskoj, rekao je: “Teško je na to odgovoriti jer nije bio dosad konkretan. Ni u kampanji nije bio konkretan što se tiče vanjske politike, rekao je da će okrenuti novi list u odnosima sa susjednim zemljama. Janšina stranka je imala jako dobre odnose s Mađarskom, oni su veliki saveznici, dobre odnose je imao i s Plenkovićem. No, Golob će se pidružiti vjerojatno europskim liberalima što znači da će imati bolje odnose sa zemljama Beneluxa.”

O najavama Goloba iz izborne noći i mogućnosti da SD-ova Tanja Fajon postane ministrica vanjskih poslova Orešnik je rekao:

“Fajon je bila oštra, ali to je bilo prije izbora. Sad kad smo je pitali, nije dala neki odgovor jer ima dosta problema u stranci, dobili su samo sedam zastupnika, na prošlim izborima su imali 10. Što se tiče njene pozicije na mjestu ministrice vanjskih poslova, ona ima tu želju, ali s obzirom na to da je njena stranka dobila tek 7 glasova u parlamentu, bit će borbe za poziciju. Očekuje se da ipak Tanja Fajon postane ministrica, ali to ćemo znati za nekih dva tjedna.”

