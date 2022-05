Podijeli:







Izvor: N1/Ilustracija

Nakon prijetećih dojava o postavljenom eksplozIvu u beogradskim osnovnim školama, stigla je nova prijetnja - postavljene bombe na mostovima u Beogradu, u trgovačkim centrima, ZOO-u, restoranima, željezničkoj postaji, prenosi Blic.

Kako se navodi, među lokacijama su Brankov most, Most Gazela, Novi željeznički most, Most na Adi, Pančevački most, Narodni muzej, Delta Citi, TK „Zmaj“, Ada Mall, Trgovački centar Stadion, Trgovački centar Konjarnik, Beogradski zoološki vrt, Javni akvarij i tropikarij, McDonald’s Bežanijska kosa (Partizanske avijacije, Beograd), Eurodom beogradski aerodrom, Glavna stanica Beograd, Predsjednikova kuća, Gradsko vijeće, Svaka elektrana, Svaki objekat za pročišćavanje vode, ruska ambasada.

Zamjenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić izjavio je da je stigla dojava da su postavljene bombe u svim pogonima vodovoda, javljaju Novosti.

VEZANA VIJEST Dojave o bombama u 97 beogradskih škola

Na adresu Trgovačkog centra Stadion u Beogradu stigla je dojava o podmetnutoj bombi, gde je zakazana utakmica Voždovca i Partizana u Super ligi Srbije.

“Partizan je u kontaktu s FK Voždovac i nakon pregleda MUP-a Srbije i potvrde da se utakmica može odigrati nastavit ćemo s potvrđenim aktivnostima za danas“, naveo je Partizan u katkom priopćenju.

Agenciji Beta je u MUP-u Srbije potvrđena ova informacija i rečeno da je pregled u tijeku.

Prethodno je u 21 osnovnu školu, prije početka popodnevne smjene, stigla dojava o bombama.

Mail s obavijesti poslan je s iste adrese, kao i jutros kada je ista poruka stigla u 97 osnovnih škola, piše Blic.

Zbog dojava je otkazana i nastava u popodnevnoj smjeni u većini škola, a satovi će se odvijati online.

Podsjećamo, veliki broj osnovnih škola u Beogradu, njih 97, kao i pojedine srednje škole, jutros je dobilo dojave o bombama, priopćilo je Ministarstvo obrazovanja. Nakon detaljnih provjera većine škola, utvrđeno je da su dojave bile lažne.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.