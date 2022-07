Podijeli:







Izvor: F.Z/N1

Premijer Crne Gore Dritan Abazović tijekom govora na komemoraciji žrtvama genocida u Srebrenici rekao je kako "genocid nije počinjen nad Bošnjacima nego nad ljudima" te "kako ga nisu počinile vojske nego politike". Njegova izjava izazvala je burne reakcije, a on se kasnije ispričao "na nejasno izrečenoj misli". O ovoj temi u Newsnightu govorio je povjesničar i politički analitičar Dragan Markovina.

Kakva je danas odnos politike prema zločinima u Srebrenici?

“Zavisi koje politike. Ako govorimo o politici u Sarajevu, njoj je jasno što se dogodilo i obilježava, radi relativno ozbiljan posao sve ove godine. Ako govorimo o političarima iz regije, mimo ove današanje Abazovićeve izjave, ona je korektna”, rekao je Markovina.

Osvrnuo se i na odnos Republike Srpske i Srbije prema svemu što se dogodilo u Srebrenici.

“To je ono što zabrinajva. Mislim da će doći do neke katarze u BiH i među Srbima kad neki srpski redatelj snimi moćan film o Srebrenici. Kad takvo što bude dio općeprihvaćenog narativa u Banja Luci ili Beogradu, u Prijedoru i Podrinju, onda više neće biti razloga da ovakav jedan zločin bude prepreka da se izgradi zajedniča budućnost”, kazao je.

Osvrnuo se i na samu izjavu crnogorskog premijera.

“Genocid se dogodio isključivo prema ljudima zato što su Bošnjaci s ciljem da se ta populčacija ukloni, ubije, istrijebvi, a nije samo Srebrenici. Sličnih zločina bilo je i u Prijedoru i drugdje. To je bio politike koja je težila tome”, istaknuo je Markovina.

Dodaje da je tragično i to što je Abazović održao govor koji je bio pokušaj obračuna s mržnjom, a cijelu političku karijeru je utemeljio s Amfilohijem Radovićem, čovjekom koji do zadnjeg dana nije odustao do retorike 90-ih.

“Mislim da nijedan političar ne bi trebao govoriti u Srebrenici na ovaj dan”, dodao je.

Kako je govorio Milanović

Komentirao je i ranije izjave predsjednika RH Zorana Milanovića koji je govorio da nije svaka žrtva ista. Govorio je i da nije sve genocid jer onda treba naći težu riječ za ono što su nacisti radili. Predsjednik se danas također oglasio.

“Povodom današnje tužne obljetnice, obilježavanja genocida u Srebrenici, izražavam svoju sućut obiteljima i bližnjima svih žrtava tog bezumnog zločina. Više od osam tisuća ljudi ubijeno je prije 27 godina u Srebrenici, bolna je to činjenica koja još uvijek, i nakon tolikih godina, očekuje iskren odnos prema prošlosti kao preduvjet za bolju budućnost”, naveo je Milanović na Facebooku.

“Milanović je promijenio toliko pristupa da je vrlo teško uzeti za ozbljno ono što govori. Ovo što je danas napisao, mogao je i tada reći. Licitiranje s ovim ili onim, u ime političkih razračunavanja, to nigdje ne vodi. To vodi samo u dodatnu traumatizaciju”, naveo je Markovina, dodajući da je bilo bolje da Milanović te ranije izjave nije ni izrekao.

