Makedonski novinar o smrti rukometaša: Nepoznato je odakle su snimke s interneta

Poznati makedonski novinar Borjan Jovanovski bio je gost Dnevnika N1. Govorio je o još uvijek nerazjašnjenom slučaju smrti hrvatskog rukometaša Denisa Tota u Skoplju prošlog petka.

Jovanovski je govorio o činjenici da je iz bolnice prvo poručeno da nije bilo tragova nasilja, a da su se potom pojavile snimke na kojima je vidljivo da se radi o nasilju.

“Tu postoji zabuna, iako mislim da se to polako raščišćava i da je u pitanju jedna kronična slabost makedonskih institucija, a to je njihova koordinacija. Iz hitne medicinske pomoći kažu da na tijelu nije bilo nikakvih ozljeda. Do tog incidenta dolazi rano ujutro u pola 4 u četvrtak, 7. travnja i Tot je prebačen u bolnicu u 4 ujutro. On je preminuo u petak, 8.4. rano ujutro. Razgovarao sam s nadležnim tužiteljem koji kaže da je tužiteljstvo od MUP-a dobilo podatke u petak rano ujutro nakon što je Tot preminuo”, govori.

Jovanovski kaže da je nepoznanica odakle su snimci koji su se pojavili na internetu i tko ih je napravio.

“To je pitanje na koje čekamo odgovor. Tužiteljstvo raspolaže snimkama na kojima se jako dobro vidi što se događa. Privredeni još nisu dali svoj iskaz pred tužiteljem. Što se zaista dogodilo, ne zna se. Čekamo odgovore o pravim razlozima”, rekao je Jovanovski.

