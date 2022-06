Podijeli:







Izvor: Pixabay

Smještaj u hotelu od 20 eura po danu, privatno već od osam eura.

Za one koji planiraju ljeto 2022. u Crnoj Gori iz Nacionalne turističke organizacije za Novu.rs navode cijene smještaja u najpopularnijim turističkim centrima na obali.

Noćenje s doručkom u hotelu od 20 eura

“Cijene hotelskog smještaja za noćenje s doručkom, ovisno o kategoriji, u glavnoj ljetnjoj turističkoj sezoni kreću se već od 20 eura u Baru i Ulcinju, 22 eura u Herceg Novom, 30 eura u Tivtu i Budvi, do 50 eura u Kotoru. Mnogi hoteli pružaju brojne pogodnosti, pa između ostalog, i popuste za djecu do 14 godina, besplatan boravak za djecu do četiri godine, popuste prema dužini rezervacije…”, kažu iz NTO Crne Gore.

Privatni smještaj od osam eura po danu

Turistima je na raspolaganju i privatni smještaj.

“Ovaj vid smještaja je također cijenovno pristupačan i kreće se već od osam eura u Herceg Novom, 10 eura u Baru, Ulcinju, Tivtu i Budvi, 20 eura u Kotoru”.

