Jović: Vučić misli da je cijela država koncentrirana oko njega

Izvor: N1

Bivši veleposlanik u Rusiji Božo Kovačević i stručnjak za vanjsku politiku s Fakulteta političkih znanosti Dejan Jović gostovali su u specijalnoj izbornoj emisiji N1 i komentirali izbore u Srbiji.

“Na parlamentarnim izborima ne kandidara se SNS, nego se lista zove “Aleksandar Vučić zajedno možemo sve”. Zaključio je da bi bilo pametno personalizirati kampanju i voditi je oko njegvog imena. U ovom mandatu Vučić marginalizira SNS kao organizaciju. Izbjegava na ključne pozicije vlasti postaviti jake ljude iz stranke”, rekao je Dejan Jović i dodao:

“To je tipično ponašanje jakog vođe koji ima autoritarne tendencije kojem svaki tip sustava s pravilima odlučivanja smeta i on je želi skloniti u stranu. To je tipično ponašanje nekoga tko želi zamijeniti sustav i koji misli da je cijela stranka i država koncentrirana oko njega. SNS bez Vučića teško bi opstao.”

Božo Kovačević je istaknuo da oporba želi dobiti i dio njegovog biračkog tijela pa su zato pazili da se previše ne zamjere:

“Mislim da je ta pojava da se vode personalizirane kampanje za parlament, da je to posljedica pribjegavanja populističkim taktiama i strategijama u političkom životu. Vidjelo se da to donosi uspjeh. Kako je opisano Vučićevo djelovanje i stranke to su sve udžbenički opisi djelovanja populističkih stranaka i pokreta i ako se tome pridoda polarizacija društva, to je udžbenički obrazac kad je riječ o Srbiji i Mađarskoj, populistički načina vladanja – narod to smo mi.”

“Mislim da je SNS ozbiljna velika stranka zasnovana na klijentelističkom principu. Ona kontrolira sve u Srbiji, gotovo da nema općine u kojoj nemaju vlast. Ne postoji zapravo kutak ni na lokalnom nivou gdje SNS ne bi imao utjecaja”, dodao je Jović.

