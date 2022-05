Janša: Embargo na naftu nije dovoljan, Rusija i dalje može financirati rat

Podijeli:







Odlazeći slovenski premijer Janez Janša ocijenio je u utorak da dogovor o postupnoj zabrani uvoza nafte iz Rusije ne rješava u cijelosti problematiku stanja u Ukrajini jer će Rusija zbog rasta cijena energenata na svjetskom tržištu i dalje imati sredstva za financiranje rata.

Nafta je manji dio problema kad je riječ o sankcijama protiv Rusije koji se tiču energetike, a najtvrđi orah će biti embargo na ruski plin, rekao je Janša novinarima koji prate izvanredni samit EU-a u Bruxellsu, dodavši kako želi sreću onima kojima ostaje da riješe tu “kvadraturu kruga”.

Još važnija tema od toga koliko će ruske nafte kupiti Europa su narasle cijene energije, kazao je on. Ako Rusija proda i pola količina nafte u odnosu na dosadašnje isporuke po rastućim cijenama energenata na tržištu koje je agresijom na Ukrajinu destabilizirala, i dalje će moći financirati svoj rat, ustvrdio je Janša, a prenose slovenski mediji.

Janša je dodao kako se nada da će danas na samitu biti nađena konkretnija rješenja kako utjecati na cijene energenata jer je to i stanje u Ukrajini glavni problem. “Sada treba uskladiti prioritete i ako EU nađe pravi pristup, onda će se cijene energenata stabilizirati”, kazao je odlazeći slovenski premijer.

Što se tiče trenutnog stanja u Ukrajini, naveo je da je to ključno pitanje jer u Donbasu ruska vojska napreduje. “Ako EU i zapad ne žele kroz mjesec dana razgovarati o novim milijunima izbjeglica iz Ukrajine, sada se treba koncentrirati na vojnu pomoć Ukrajini”, kazao je Janša. Dodao je da će uspjesi na fronti pojačati apetite agresora, dovesti do političke nepetosti u Ukrajini, gubitka vjerodostojnosti EU-a i zapada, te da će sve to dodatno utjecati na cijene energije i sigurnost energenata i hrane.

Po Janšinoj ocjeni, sada se treba koncentrirati na vojnu i drugu pomoć Ukrajini jer o tome ovisi hoće li Europljani živjeti u miru i blagostanju.

