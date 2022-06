U četvrtak ujutro Hercegovinu je pogodio potres. Hrvatska Seizmološka služba objavila je da je magnituda potresa bila 4,9 po Richteru, a epicentar kod mjesta Lištica.

Prema EMSC-u, epicentar potresa bio je na dubini od 60 kilometara, oko 24 kilometra sjeverozapadno od Mostara.

Prema prvim podacima koje je objavio EMSC-a magnituda potresa bila je 4,8 po Richteru. Kasnije je EMSC objavio da je magnituda ipak bila 4,7 po Richterovoj ljestvici.

🔔#Earthquake (#zemljotres) M4.8 occurred 16 km NW of Široki Brijeg (Bosnia & Herzegovina) 3 min ago (local time 08:07:15). More info at:

📱https://t.co/LBaVNedgF9

🌐https://t.co/9BlRucqeSI

🖥https://t.co/yEMP0YkHvp pic.twitter.com/koJR18qWmz