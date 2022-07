Izetbegović najavio nove prosvjede protiv usvajanja zahtjeva hrvatskih stranaka

Podijeli:







Izvor: N1

Predsjednik SDA Bakir Izetbegović ocijenio je kako lideri političkih stranaka u toj zemlji neće moći postići dogovor o izmjenama izbornog zakona prije listopadskih izbora pa će visoki predstavnik Christian Schmidt ponovo intervenirati, ali je najavio dodatni pritisak čiji je cilj onemogućiti izmjene koje bi išle na ruku HDZ-u BiH.

Na stranačkoj tribini Stranke demokratske akcije (SDA) u Gradačcu u središnjoj Bosni Izetbegović je pred svojim pristašama otvoreno kazao kako mu je cilj spriječiti izmjene izbornog zakona o kojima su ranije izvijestili mediji i koje bi, primjerice, značile uvođenje cenzusa za delegiranje zastupnika u Dom naroda parlamenta Federacije BiH.

“Nemoguću je stvar (Schmidt) zatražio od nas”, kazao je Izetbegović, pojašnjavajući kako je nerealno očekivati da bi za šest tjedana mogao biti postignut dogovor o pitanjima o kojima se godina pregovara bez rezultata.

Nakon što je ranije ovog tjedna nametnuo tehničke izmjene izbornog zakona čiji je cilj spriječiti širenje govora mržnje tijekom izborne kampanje i zloporabu javnih resursa u promidžbene svrhe, Schmidt je kazao kako stranačkim liderima ostavlja ograničeno razdoblje za dogovor o reformama kojima bi se spriječila blokada vlasti i osiguralo njeno funkcioniranje nakon izbora.

Izetbegović je sada na to odgovorio tvrdnjom kako takav dogovor nije moguće postići, a kao strategiju SDA najavio je pritisak poput prosvjeda pred Uredom visokog predstavnika (OHR) u Sarajevu s ciljem sprječavanja promjena koje bi išle u susret zahtjevima hrvatskih stranaka za mehanizmom koji bi osigurao legitimno predstavljanje u Domu naroda.

“Možemo jasno formulirati granice jer on (Schmidt) će vjerojatno nešto nametnuti”, kazao je Izetbegović.

Pozdravio je to što je sam Schmidt kazao kako uvođenje cenzusa od tri posto po županijama za delegiranje zastupnika u Dom naroda nije opcija za konstituiranje tog tijela. No za Izetbegovića to nije dovoljno pa je najavio dodatni pritisak čiji je cilj spriječiti povećanje broja zastupnika u Domu naroda koji mogu predlagati kandidate za predsjednika entiteta pa time i utjecati na izbor entitetske vlade.

U radnim verzijama izbornog zakona o kojima se raspravlja spomenuta je mogućnost da tu kvotu ovlaštenih predlagatelja u Domu naroda ubuduće čini osam umjesto sadašnjih šest od 17 zastupnika u nacionalnim klubovima što bi praktično jamčilo da će u klubu Hrvata to biti zastupnici delegirani iz županija s hrvatskom većinom.

Istodobno bi se na minimum smanjila mogućnost da takav “kontrolni paket” dobiju građanske ili bošnjačke stranke preko zastupnika s njihovih listi.

“Moramo pokazati da ni osmorica koji imenuju vladu (Federacije) nije rješenje kao ni mehanizmi koji pojačavaju poziciju klubova zastupnika pa da faktički osam ljudi vlada državom. Jasno ćemo definirati što ne ide, a ono što (Schmidt) nametne neka bude prihvatljivo”, pojasnio je Izetbegović strategiju za kojom će u narednim tjednima posegnuti SDA.

Dodao je kako je optimist te je uvjeren da će javnim pritiskom odnosno lobiranjem među prijateljima “na istoku i zapadu” SDA uspjeti “usmjeriti” visokog predstavnika.

