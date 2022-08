Podijeli:







Izvor: N1

Predsjednik Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini (DSHV) Tomislav Žigmanov položio je u ponedjeljak zastupničku prisegu na konstitutivnoj sjednici novoga saziva Skupštine Srbije i najavio kako će bez ustručavanja zastupati interese hrvatske manjine.

„Za to sam se do sada zalagao i to svjedočio. Ništa što je posvećeno pozitivnim zakonskim okvirima i legitimno kada su u pitanju interesi hrvatske zajednice ne može biti ometeno“, izjavio je medijima na hrvatskom jeziku u Vojvodini.

VEZANE VIJESTI Konstituiran novi saziv parlamenta u Srbiji Žigmanov: Došlo je do pomaka u odnosu aktualne vlasti u Srbiji prema Hrvatima

Za DSHV, dodao je, od velikog je značaja što će se čuti i što će se pitanja od važnosti za hrvatsku zajednicu moći artikulirati u ovome zakonodavnom tijelu.

„Kada je u pitanju ono što ćemo dobiti (u radnim tijelima) i rješavati ovisit će o vremenu i stvaranju skupštinske većine“, rekao je Žigmanov, ističući kako nema novih informacija o eventualnom uključivanju predstavnika hrvatske manjine u predstavnička i državna tijela Srbije.

Govoreći o ozračju za djelovanje u 13. sazivu Skupštine Srbije naveo kako su moguće tenzije i povišeni tonovi.

„Ono što je danas viđeno jest da postoji određena vrsta dobacivanja, negodovanja, javnog iskazivanja nezadovoljstva. No to je prvi dan, vidjet ćemo što će biti u budućnosti“, zaključio je.

U Domu Narodne skupštine u ponedjeljak je konstituiran 13. saziv Skupštine Srbije. Na sjednici su verificirani mandati zastupnika, nakon čega su oni položili prisegu.

Novi skupštinski saziv čini 250 zastupnika s 12 izbornih lista od koji će, kako prenose beogradski mediji, biti formirano 15 klubova zastupnika.

Tomislav Žigmanov mandat je osvojio kao predstavnik DSHV-a i manjinske koalicije „Zajedno za Vojvodinu – Vojvođani“. Ovaj je savez na travanjskim izborima osvojio dva zastupnička mandata u Skupštini Srbije zahvaljujući potpori oko 24.000 glasova.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.