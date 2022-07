Hrvatski veleposlanik u Srbiji: Nismo zabranili Vučićev posjet Jasenovcu

Podijeli:







Izvor: STRINGER / AFP

Hrvatski veleposlanik u Srbiji Hidajet Biščević izjavio je da oko nedavno planiranog privatnog posjeta srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića Jasenovcu "nije poštivana diplomatska procedura" te da taj posjet nije bio zabranjen, kako se to u Srbiji većinom tumači.

“Što se tiče navodno planiranog privatnog posjeta predsjednika Srbije Aleksandra Vučića Jasenovcu, ključno je prihvatiti da ni u jednom trenutku nisu poštivane i provedene standardne diplomatske procedure”, tako da “nije riječ o ‘zabrani’, kako se to u Srbiji uglavnom interpretira”, rekao je Biščević za novi broj tjednika NIN.

“Nema Hrvatska ništa protiv posjeta Jasenovcu – jer je Hrvatska svoj odnos spram Jasenovca davno i višekratno definirala – iskazujući pijetet prema žrtvama i osuđujući počinjene zločine – ali kad za to bude trenutak i kad se steknu uvjeti, i na način koji neće izazvati nove polarizacije, na način koji će jačati razumijevanje i koji će voditi računa i o uzajamnosti”, rekao je Biščević.

Biščević je ukazao na to kako se godinama onemogućava posjet bivših hrvatskih zatočenika logorima u Vojvodini, te da se stalno podsjeća na pitanje nestalih osoba.

“Pokušavam biti objektivan, pokušavam prepoznati da je pritom Hrvatska, i u ovom konkretnom slučaju, manje više instrument, poligon za odmjeravanje snaga političkih struja u samoj Srbiji, jednako kao što je to slučaj i s odnosom Srbije spram nekoliko drugih pitanja u regiji”, rekao je Biščević.

On je je naveo da Hrvatska i Srbija žive i vjerojatno će još dugo živjeti u paralelnim povijestima.

Biščević je istodobno istaknuo da se politiziranjem žrtava obnavlja začarani krug odnosa i da obje zemlje trebaju nastojati iz njega izići, podsjetivši kako su to svojedobno učinile Francuska i Njemačka.

Srbijanski predsjednik Vučić imao je namjeru 17. srpnja posjetiti spomen područje Jasenovac, na kojem je u 2. svjetskom ratu bio ustaški koncentracijski logor u kojem su ustaše tadašnje samoproglašene Nezavisne Države Hrvatske držale zatočenima i ubijale Srbe, Židove, Rome, hrvatske antifašiste, no posjet je bio zamišljen kao privatni te nije bio najavljen. Hrvatske vlasti stoga su odbile mogućnost posjeta navodeći da nije sukladan uobičajenoj diplomatskoj praksi. Hrvatski premijer Andrej Plenković rekao je da posjet ne može biti privatan te da on ima “političke implikacije” i da će do njega doći kada za to bude trenutak.

