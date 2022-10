Podijeli:







Izvor: N1 / Ivan Hrstić

Gradsko vijeće Sarajeva razmatrat će ovog tjedna prijedlog izjave kojom će hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića praktično proglasiti nepoželjnim u glavnom gradu BiH, objavili su u ponedjeljak lokalni mediji.

Kako je prenio portal Klix, na sjednici Gradskog vijeća zakazanoj za srijedu naći će se prijedlog dokumenta pod nazivom “Deklaracija o osudi stavova predsjednika Hrvatske Zorana Milanovića prema BiH”.

VEZANA VIJEST Most traži da se Komšića proglasi personom “non grata” u Hrvatskoj

“Sarajevo, glavni grad BiH, otvoren je za sve ljude dobre volje, ali ne i za one koji vrijeđaju i rade štetu. Zato pozivamo Milanovića da promijeni svoje uvredljivo ponašanje prema Bosni i Hercegovini. Do tada, neka ne dolazi u Sarajevo, glavni grad BiH, jer neće biti poželjan. Nadamo se da će se Milanović sabrati i promijeniti svoje ponašanje”, stoji u prijedlogu ovog dokumenta o kojemu se trebaju izjasniti zastupnici.

Većinu u gradskom vijeću ima koalicija čiju okosnicu čine SDP BiH, Narod i pravda (NiP) i Naša stranka (NS), a gradonačelnica Sarajeva je SDP-ova Benjamina Karić, no nije jasno tko je točno predlagatelj izjave.

Bude li izjava usvojena to će značiti kako nitko od predstavnika gradske vlasti Sarajeva neće biti Milanovićev domaćin ako bi on bilo kojim povodom došao u grad, dok će, kako stoji u prijedlogu izjave, svi drugi građani Hrvatske “uvijek biti rado viđeni i dobrodošli gosti u Sarajevu, kao i do sada”.

Po pisanju medija u prijedlogu se ne navodi točno o kojim je Milanovićevim izjavama riječ.

Više Milanovićevih izjava naišlo je u zadnjih godinu dana na osude, a posebice njegova konstatacija kako je u BiH prvo potreban “sapun pa onda parfem”. Kazao je to komentirajući zahtjeve za uspostavom BiH kao građanske države konstatirajući kako je to u ovom trenutku samo daleki san.

Hrvatski je predsjednik, komentirajući stanje u BiH u proteklim mjesecima, spominjao i Sarajevo pa je tako kazao da bi volio vidjeti kako bi se u tom gradu provelo dvije tisuće Srba koji bi pokušali prosvjedovati, aludirajući time na prosvjede održane u srpnju ispred ureda Visokog predstavnika u BiH zbog najave izmjena izbornog zakona, a čije sudionike je nazvao “nahuškanim unitaristima”.

U srpnju 2021. godine kazao je i kako u Sarajevo ne kani ići sve dok se ne riješi problem izazvan izborom Željka Komšića za člana Predsjedništva BiH iz reda Hrvata.

Cijelu Deklaraciju možete pročitati ovdje.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.