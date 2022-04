Hoće li građani BiH i Srbije morati plaćati svaki ulazak u Hrvatsku i EU?

Podijeli:







Izvor: Davor Javorovic/PIXSELL

Građani BiH uskoro bi mogli plaćati za svaki ulazak u Europsku uniju pa tako i Hrvatsku. Zbog uvođenja sustava ETIAS za svaki ulazak u EU morat će se podnijeti elektronski zahtjev i to platiti. To vrijedi i za državljane Srbije, Crne Gore i Kosova. No, ima i izuzetaka.

Vijest da bi od kraja iduće godine brojni državljani zemalja koje nisu članice Europske unije, ulazak na teritorij iste mogli plaćati 7 eura, putnicima se nikako ne sviđa.

“Čula sam to jutros, po meni je nepravedno. Što bi netko plaćao, a netko ne. Ili svi ili nitko”, “Nepotrebno skroz. Ili da svi plate isto, ili nitko”, “Budalaština! 7 eura za tri godine, pa to je zarada nikakva, a papirologije ko u priči, glupost” – neki su od komentara građana.

Potvrda vrijedi tri godine

Zbog uvođenja sustava ETIAS putnici će za ulazak u EU morati podnijeti elektronski zahtjev, platiti i kroz nekoliko minuta dobit će odobrenje.

Jednom kada to naprave, potvrda će vrijediti tri godine. No, postoji mogućnost da vaš zahtjev bude odbijen.

“Građani trećih zemalja moraju dati podatke, popuniti obrasce, platiti i mogu ići, međutim, postoje li sigurnosne procjene rizika, tada je moguće da potvrda bude uskraćena”, rekao je Tomislav Kufner, voditelj službe za susjedne zemlje pri Upravi za granice MUP-a RH.

Iznimke – tko neće morati plaćati potvrdu?

No, čemu uopće služi ETIAS? Jačanju sigurnosnih kontrola osoba koje bez vize putuju u EU, što se trenutačno odnosi na državljane više od 60 zemalja. Postoje i iznimke u kojima se potvrda neće morati plaćati.

“Osobe koje su u braku s osobom iz zemlje članice EU, diplomati, osobe koje imaju dvojna državljanstva, osobe koje su na privremenom radu u EU”, objasnio je Kufner.

Odluka EK-a

Resorni ministar poručuje: I Hrvatska se priprema za uvođenje novog sustava jer dobrobiti svakako ima.

“Europska unija nastoji poboljšati unutarnju sigurnost, spriječiti ilegalna naseljavanja, spriječiti zdravstvene ugroze, ali i smanjiti čekanje i gužve na granicama”, rekao je Gordan Grlić Radman.

No, kada će ova odluka zaživjeti i hoće li uopće – konačnu odluku donosi Europska komisija.

