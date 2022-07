Podijeli:







Izvor: N1

Predsjednik Hrvatske republikanske stranke Slaven Raguž gostovao je u Newsroomu i komentirao politički položaj Hrvata u BiH.

Osvrnuo se na izjavu izvjestitelja njemačkih socijaldemokrata za zapadni Balkan Adisa Ahmetovića, koji je rekao kako je koncept konstitutivnih naroda mrtav.

“Ne brine me to. Ne znam koja je tragikomičnija izjava, ova iz Bundestaga ili interpretacija onoga što se tamo dogodilo od strane ministra vanjskih poslova Grlića Radmana. To je samo stav Njemačke. Nema dodirnih točaka sa stvarnošću. Sadržaj te rezolucije nema veze s vezom. Imate cijeli niz presuda Ustavnog suda, koji govori da je načelo konstitutivnosti krovno načelo BiH. To je tipična bošnjačka propaganda, ali realno, neće imati nikakvog učinka”, rekao je Raguž.

Pita se što je Grlić Radman radio kao veleposlanik u Njemačkoj.

“Naravno da će on relativizirati ovo što se dogodilo u Bundestagu jer je to još jedan poraz hrvatske vanjske politike, kojoj je on na čelu”, rekao je.

Kako navodi, BiH se već 20 godina “ne miče s mrtve točke”.

“BiH nije suverena država nego međunarodni protektorat. Schmidt samo figurira kao visoki predstavnik. Već 20 godina imamo situaciju gdje međunarodna zajednica nameće građanski koncept BiH, ali to ne ide. Popis stanovništva i rezultati izbora pokazuju da tamo žive Hrvati, Srbi i bošnjaci”, rekao je.

Kaže da, kada bi se našao na mjestu Grlića Radmana, pozvao bi njemačkog veleposlanika na razgovor.

“Taj čovjek ne poznaje elementarne osnove politike u BiH. On bi se trebao boriti za prava Hrvata u BiH, pa ne čudi da su Hrvati apatični”, rekao je.

