Izvor: N1

Serija panela 21 Put Prema Uspjehu završila je jednodnevnom konferencijom LeaderSHE u Zagrebu o ulozi žena u društvu kao i važnosti interdisciplinarnosti, uključivosti i prihvaćanje različitosti te poticanja kulture uspjeha. Na konferenciji je sudjelovala i bivša predsjednica Kolinda Grbar-Kitarović s kojom je razgovarala naša reporterka Anja Perković.

“Često kažem da je biti žena liderica isto kao biti muškarac lider, uz neke dodatne distrakcije, poput izgleda, frizure… Još više, problematično je neprestano propitivanje kompentencija, obrazovanja, što je žena rekla, kako je to izgovorila… to jedno fokusiranje na fizičku pojavnost i nedostatak pozornosti svemu što se radi doprinosi percepciji žene u društvu i liderstvu. Sad ću reći nešto jako radikalno: Žene su ljudi. Sve to ovisi o sposobnosti, etici, ciljevima, a ne o tome kojeg smo podrijetla”, kaže bivša predsjednica.

Ona smatra da bismo kao društvo trebali raditi na stereotipima koji su jako uvriježeni. Našoj je reporterki ispričala kako joj je jako smetalo što su ljudi, kada je tek počela raditi u diplomaciji i na događanja dolazila sa suprugom, ljudi pretpostavljali da je njen suprug onaj koji je diplomat pa im je on morao objašnjavati da je ipak ona ta koja je diplomatkinja. Kaže kako danas jako pazi u takvim situacijama, iako joj se pogreške i samoj potkradu.

Kad žena malo podigne glas ona je histerična, a muškarac je lider, kaže.

Bivša predsjednica kaže kako problematičan može biti i jezik koji koristimo, a koji nije samo lingvistička nego i društvena kategorija te može biti uvredljiv, podcjenjivački i odraz mizoginije koja vlada u našem društvu.

“Nastojala sam ignorirati ono što se tiče pojavnosti, ali da, smetalo mi je kad se izvlačilo iz konteksta i kad se prevodio moj rječnik na nešto što to jednostanvo nije, propitivanja, potpuni nedostatak objektivnosti… ali, dobro, idete dalje. Smetalo mi je i što u ovom društvu postoji velika podijeljenost i što se čak i feminizam smatra ideologijom, što se smatra da svaka žena koja je malo desno od političkog centra ne može predstavljati žene jer je konzervativna… Vi možete predstavljati obitelj, društvo, a istovremeno voditi računa o svakom pojedincu i ljudskim pravima”, govori Grabar-Kitarović.

Hrvatsko pitanje u BiH

“Nikada ne komentiram ni svoje prethodnike ni predsjednika Milanovića”, kaže bivša predsjednica na pitanje o tome da hrvatski predsjednik ipak nije uvjetovao ulazak Finske i Švedske u NATO rješavanjem hrvatskog pitanja u BiH, što je ranije najavljivao.

Ipak, ona smatra da bi pitanje Bosne i Hercegovine moralo biti riješeno što je prije moguće, a najboljim načinom za to smatra pregovore koji se vode prije pristupanja eurointegracijama.

“Mislim da BiH apsolutno mora dobiti status kandidata za članostvu u EU-u i da je najbolji način da se riješi današnja problematika u BiH proces pristupanja EU-u. Treba požuriti proces pristupanja eurointegracijama u našem području”, zaključuje bivša predsjednica.

