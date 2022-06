Podijeli:







Izvor: Dragan Markovina/FB

Svih 700 ploča na Partizanskom groblju u Mostaru sinoć je devastirano. Sead Đulić, predsjednik SABNOR-a BiH iz Mostara za N1 kaže da su antifašisti ovog grada u nevjerici i da ne vjeruju više nikome.

Đulić za N1 tvrdi da je za ovaj vandalski čin najodgovorniji gradonačelnik Mostara Mario Kordić.

“Svjedočimo najvećoj devastaciji Partizanskog groblja do sada. Gradonačelnik Mario Kordić je osoba koja je odgovorna za ovaj zločin. On je pokretanjem priče o Trimuši pokrenuo cijeli niz događaja. Nedjelovanje ruši nacionalni spomenik, a on svojim nedjelovanjem krši zakon. Gradonačenlk mora odgovarati jer se ovo ne događa prvi put i ništa se ne poduzima na zaštiti ovog lokaliteta”, kazao je Đulić.

Također, Đulić kaže da ne vjeruju ni policiji i da nema više smisla ni prijavljivati jer ništa se poslije ne dogodi, već se napadi i devastacija Partizanskog groblja kontinuirano nastavljaju.

“Ovo je sistemsko uništavanje u koje je uključena politika”, kazao je Đulić.

Partizansko spomen groblje u Mostaru je nacionalni spomenik BiH prve kategorije.

Gradonačelnik Mostara na Facebooku osudio je vandalizam na Partizanskom spomen groblju.

“Dok se gradska uprava bavi pripremanjem projekata zaštite i revitalizacije svih kulturnih spomenika u našemu Mostaru, nekoliko vandala sustavno radi na uništavanju istih. Veliki Bogdan Bogdanović, svjetsko ime, ostavio je dio svoje genijalnosti našemu gradu. Moramo se ponositi i drugima pokazivati naše povijesno naslijeđe. Čvrsto osuđujem vandalizam kojem svjedočimo i očekujem od svih institucija kažnjavanje vandala. Mostar ovo nije zaslužio! Gradska uprava će pokrenuti sve aktivnosti kako bi se sanirala nastala šteta”, napisao je Kordić.

Irma Baralija, vijećnica u Gradskom vijeću Mostara zatražila je od državne komisije za nacionalne spomenike da izađe i izvrši inspekcijski nadzor i utvrdi razmjere štete.

