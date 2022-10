Podijeli:







Izvor: Filip Krainčanić/Nova.rs

U srcu Vračara u Beogradu smješten je jedan poseban kafić u kojem ćete pored najbolje kave dobiti i najviše osmijeha od zaposlenih – a nedavno se glas o ovom mjestu proširio društvenim mrežama.

Ekipa Nove.rs svratila je provjeriti kakva je atmosfera i upoznaju ekipu koja je raznježila regiju.

Naime, “Zvuci srca” je kafić u kojem rade osobe s poteškoćama u razvoju, koji je otvorila humanitarna organizacija “Dečje srce”.

Ideju za kafić je dao ravnatelj i osnivač “Dečjeg srca” Goran Rojević. S ponosom komentira gužvu koja se stvara svaki dan otkad je priča o kafiću postala viralna.

“Osjećam veliku radost što nas ljudi imaju potrebu vidjeti, primijetiti, da im se sviđa ovo što radimo. Mi bismo voljeli da ovolika gužva bude stalno, Beograd je veliki grad. Ovdje stalno dolaze turističke grupe, ako neko obiđe hram, zar mu ne bi bilo zanimljivo da besplatno popije i piće kod nas. A zašto ga ne popije, pa vjerojatno zato što ne zna”, kaže Rojević.

“Mi smo defektolozi, psiholozi, socijalni radnici i nismo vješti nekom velikom marketingu – a i nemamo sredstva da angažiramo neku marketinšku agenciju. Ovakva ekspanzija je bila onog trenutka kad smo se otvorili, onda nas je korona presjekla i napravila nam veliki rez. Zbog toga smo otvorili radionicu. Naš rad ne smije prestati, on se zasniva na tome da se mi trudimo i radimo i kad ima i kad nema. Naš trud ne smije izostati bez obzira na to kakva je reakcija zajednice”.

Velika gužva ne smeta zaposlenima, oni su ushićeni kad ima puno ljudi i raduju se svakome tko uđe na vrata.

Upoznajte Anđelu i Divnu

Anđela radi u kafiću otkad se otvorio i ovo joj je prvi posao.

“Radim od 2018. godine i ovo mi je prvo zaposlenje. Super mi je kad ima puno ljudi, gostiju. Radim kao konobarica i nije mi naporno, ponekad uskočim u šank ako kolegama treba pomoć. Imamo domaću kavu, toplu čokoladu, capuccino, nes, esspreso s mlijekom i bez mlijeka”, priča s osmijehom na licu Anđela.

Pored kafića se također nalazi i radionica, a jedna od zaposlenih je i Divna koja pored toga što najviše voli davati izjave za medije, uživa i u pravljenju raznih sitnica.

“Ja pravim majice, šalice, cekere. Meni je lijepo ovdje u kafiću, volim raditi, volim dolaziti. Sad trebamo ići na Zlatibor na kamp, na sedam dana”, kaže ona.

Ono po čemu se ovaj čarobni kafić razlikuje od drugih je to što nakon popijene šalice, nećete dobiti račun.

Nema cjenika – na stolu je kutija u obliku srca

“Specifičnost kafića je da nema cjenik, na svakom stolu stoji kutijica u obliku srca, što je naš zaštitni znak u koju ostavljate onoliko novca koliko smatrate da treba”, objašnjava defektologinja Sašenka Mirković.

“Pokušali smo svima biti pristupačni, odnosno da ne postoji nikakva ciljna grupa. Željeli smo da novac nikome ne bude prepreka da dođe. S druge strane željeli smo osloboditi naše zaposlene, onoga što je njima najveći problem i stres. Problem, je novac, računanje, kusur. Potpuno bi drugu dimenziju imalo kada bi se oni morali baviti svim tim stvarima. Imamo podršku države, od grada Beograda smo dobili poslovni prostor na korištenje. Postoji ozbiljan broj društvenih i privatnih tvrtki koje su iz lokalnog sektora koje podržavaju naš rad. U susjedstvu imamo jednu trgovinu, čiji nam vlasnik svakog dana donese sve voće i povrće koje mu ostane. Limunada koju popijete je zapravo donacija dobrog susjeda”, otkriva Sašenka Mirković.

Knjiga dojmova

Ovo je jedno od rijetkih mjesta na kojem su zaposleni presretni dok rade i to možete primijetiti čim zakoračite u kafić. Sašenka objašnjava da su oni vrlo bezazleni, jednostavni i iskreni u svojim namjerama. Osmero ih je, kaže, zaposleno preko nacionalne službe za zapošljavanje, a ostali su na radnom angažiranju uz nadoknadu. “Ono što je nama bitno je da se oni dobro osjećaju pa će se samim tim i oni koji dođu ovde dobro osjećati.”

“Kod njih nema jesi li dobar ili loš gost – to što imam ja ti ponuditi. Jednom su ušle dvije bakice i nisu znale o kakvom kafiću je riječ. Jedna od njih je tražila kavu s cimetom, a naša Aleksandra ju je samo pogledala i ponovila što sve imamo. Ja sam samo stajala sa strane i promatrala, a Aleksandra je uporno ponavljala ono što imamo ovdje. Na kraju je došla do šanka i kad sam je pitala što je naručila gospođa ona je samo rekla: ‘Čaj od mente.’ Mislite da se Aleksandra nasekirala zbog bakice? Nema loše emocije, nema negativne emocije.“

Da je u ovom kafiću jako živa atmosfera i da nikada nije dosadno potvrđuju još neke anegdote koje je Sašenka podijelila.

“Kad smo otvorili, još na početku, ja znatiželjna, otvaram knjigu dojmova, da vidim što piše, kad tamo: ‘Ja pravim najbolju kavu i toplu čokoladu’ i u potpisu Nemanja koji radi kod nas. Njega uporno hvale da pravi najbolju kavu i toplu čokoladu i čovjek se lijepo potpisao. Kod njega je to bilo logično.”

Zvuci srca se šire

“Mi smo defektolozi, meni je normalno pričati o njihovim pravima, mogućnostima i to je logično. Međutim, ono što je nama bio cilj je da oni sami o sebi razbijaju predrasude. Nekada mi je smetalo nerazumijevanje drugih, međutim sad kad sam shvatila koliko njima to nije bitno, više se ne opterećujem time. Tko hoće nek’ dođe, tko neće ne mora, ne idemo ni mi na sva mjesta. Mi ne gradimo nekakav brend ovdje, svatko nek’ ide tamo gde se dobro osjeća, prepoznat će tko treba i to je sasvim u redu.”

Ipak, ispostavilo se da se mnogi ovdje osjećaju dobro, a Zvuci srca su odjeknuli cijelom Srbijom i regijom. Anđela Đuričić je influencerica koja je za kafić saznala preko Instagrama.

“Prvi slobodan dan sam iskoristila da dođem ovdje i popijem kavu, pošto ionako svaki dan uzimam kavu za ponijeti. Čak i kad mi nije usput radije ću ovdje ostaviti svoj novac nego negdje drugdje. Najviše me je privukao njihov trud, rad, volja, i to što nemaju određeni cjenik. Mislim da svako treba izdvojiti svoje vrijeme i doći. Puno ljepše se osjećam kada kavu uzmem ovdje, a ne u nekim popularnim kafeterijama. Pored toga, ovdje se mogu kupiti i jako lijepe majice i ručni radovi”, kaže ona.

Nakon ove ideje koja se pokazala jako uspješnom, logično je pitati koji je sljedeći korak i možemo li očekivati još ovakvih kafića.

“Plan je otvaranje kafića u Subotici, surađujemo s udruženjem roditelja djece i osoba sa poteškoćama u razvoju, dobili su sličan prostor od grada Subotice pa im pomažemo da otvore “zvuke srca” po ugledu na naš lokal.”

