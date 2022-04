Podijeli:







Dramaturg i direktor Mikser festivala Ivan Lalić izjavio je u Novom danu da je rat u Ukrajini imao veliki utjecaj na izbore u Srbiji, i ocijenio da je Vladimir Putin kod građana u Srbiji vrlo popularan.

Komentirajući visoku izlaznost i objavljene rezultate, ocijenio je da je to pokazalo da visoka izlaznost nije donijela dobre rezultate oporbi. “Očigledno je problem negdje drugdje. Mi smo jedno duboko konzervativno društvo. I kad su procedure dobre, i kada nema marifetluka, očigledno je da veliki dio nacije glasa za jedno nasljeđe… Moj prvi dojam je bio jučer da je Putin pobijedio na izborima, što je za mene loša vijest. Dobra vijest je da je to bila Pirova pobjeda”, smatra Lalić.

Precizira da su događanja u Ukrajini utjecala na izbore, kao i da će se utjecaj rata na ovdašnje prilike pojačavati.

Upitan da komentira brojne incidente tijekom izbornog dana, on je istaknuo da prave nepravilnosti dolaze mnogo ranije od dana kada se održavaju izbori. “Ako govorimo o krađama ili o nepravilnostima, oni se događaju puno prije izbora. Od kapilarnog terora do medijskog trovanja. Imate situaciju da imate jedinu naciju u Europi koja se ponaša vjernije prema Putinu, nego sami Rusi ili Bjelorusi. To je nevjerojatan paradoks. Moramo se pitati kako je to moguće. Ovdje da se kandidirao Putin, imao bi više glasova od Vučića. Moramo se pitati kakav je to fenomen”, napomenuo je Lalić.

Zbog toga naglašava da oporba, koja je dobila najviše glasova u Beogradu, od danas mora krenuti u unutrašnjost zemlje kako bi pokušala promijeniti taj narativ.

“Mi očigledno živimo u balonu”

On se jučer prvi put našao u ulozi kontrolora na izborima. Kako je naveo, namjera mu je bila sačuvati svačiji glas od eventualne zloupotrebe. „To je bilo sjajno životno iskustvo. Prije svega zbog činjenice što je na mom izbornom mjestu, a to je Stari grad (u Beogradu), bilo sve sjajno. Sve je ferceralo. Komunikacija s drugim članovima je bila odlična. I naprednjaci, i radikali, sve je bilo jako civilizirano i dobro“, kazao je on.

Dodaje da na mjestu na kojem je on bio nije bilo nikakvih nepravilnosti, kao i da su se svi članovi biračkog odbora iz svih stranki maksimalno potrudili da sve protekne u najboljem redu.

O potezu RIK-a

“Naravno da nisam bio sretan kada sam čuo neke druge rezultate, na razini Srbije i Beograda. To je problem naših niša gdje mi živimo. Mi živimo očigledno u jednom balonu, koji nije realan, ako ga raširimo na razinu Srbije. I to su zaključci koje moramo izvući”, napomenuo je gost N1.

Govoreći o potezima RIK-a i odluci da ne priopćava rezultate nakon zatvaranja birališta, on je rekao da “smo naviknuli živjeti u insceniranoj, ‘fejk’ državi”.

“Hajdemo pitati RIK zašto i zbog čega? Otkud je naš predsjednik znao sve (rezultate) s juga Srbije i sve to objavio u postocima, a čeka se Beograd”, rekao je Lalić.

