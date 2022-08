Dom naroda BiH traži smjenu šefice diplomacije, optužuje je za samovolju

Podijeli:







Izvor: Izvor: F.Z. / N1

Dom naroda parlamenta BiH u ponedjeljak je usvojio inicijatvu za smjenu minisitrice vanjskih poslova te zemlje Bisere Turković koju vladajuća hrvatska i srpska stranka optužuju za samovolju.

Nakon što je ranije tijekom dana član Predsjedništva BiH Milorad Dodik najavio kako će biti pokrenut postupak za smjenu Turković zastupnici iz njegovog Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) te iz HDZ BiH zajednički su na sjednici Doma naroda u Sarajevu podnijeli formalnu inicijativu za taj korak.

Obrazložili su to tvrdnjom kako je Bisera Turković kao minitrica nastupala samovoljno te na taj način narušila vanjskopolitičku poziciju BiH i njen ugled.

Predsjednik HDZ BiH Dragan Čović koji je ujedno zamjenik predsjedatelja Doma naroda kazao je kako snažno podupire inicijativu za smjenu Turković jer je doživljava kao osobu koja je vodila isključivo politiku Stranke demokratske akcije (SDA).

“Ova ministrica nikada ništa nije uradila saminicijativno. Sve je dogovorila unutar stranke, da ne kažem unutar jedne obitelji”, izjavio je Čović.

Podsjetio je kako BiH nikada nakon rata nije dobila zakon o vanjskoj politici pa se o toj zemlji gotovo tri desetljeća u inozemstvu razgovara tako da svatko iznosi neka svoja stajališta dogovorena na kavama umjesto u institucijama države.

Najavio je kako će stoga nakon listopadskih izbora uslijediti značajne promjene u Ministarstvu vanjskih poslova BiH

“Očekujem da predsjedatelj Vijeća ministara Zoran Tegeltija hitno pokrene inicijativu (za smjenu)”, kazao je Čović.

Predsjednik SDA Bakir Izetbegović koji je kao i Čović jedan od dvojice zamjenika predsjedatelja Doma naroda odmah je uzvratio tvrdnjom kako je Turković tijekom svog mandata dosljedno branila interese države i radila u korist svih njenih naroda.

“Ničega proizvoljnog u njenom djelovanju nema. Ona se drži strategija, ustava i zakona a to što se nekom te strategije ne dopadaju drugi je problem”, kazao je Izetbegović dodajući kako su zapravo neki ljudi poput Dodika ti koji istupaju samovoljno i djeluju izvan okvira svog mandata.

Dušanka Majkić iz Dodikovog SNSD-a optužila je Turković da tijekom mandata na poziciji šefice diplomacije nije poštovala nikog a posebice ne interese Srba i Hrvata dodajući kako je sada došlo vrijeme za “osvetu”.

“Ovo je više osveta nas koji nismo bili zastupljeni tamo gdje smo trebali biti zastupljeni”, kazala je Majkić.

Oporbeni su zastupnici predbacili onima iz vladajućih stranaka kako ovu inicijatvu pokreću tek radi izborne kampanje svjesni da od toga nema ništa. Neovisni zastupnik u klubu Hrvata Zlatko Miletić kazao je kako bi bilo puno bolje da su prije godinu ili dvije pokrenuli inicijativu za smjenu cjelokupnog Vijeća ministara jer je riječ o najgorem sazivu jedne izvršne vlasti od Dejtonskog sporazuma iza koje nakon nešto više od tri godine stoji tek desetak predloženih zakona usvojenih u parlamentu.

Smjena minsitrice Tuković teorijski je izvediva ukoliko bi predsjedatelj Vijeća ministara prihvatio podnijeti formalni zahtjev za to no o smjeni konačnu odluku donosi Parlament BiH a SNSD i HDZ BiH teško mogu osigurati potrebnu većinu u obadva doma. Uz to je izvjesno kako će sjednica Zastupničkog doma zakazana za utorak vjerojatno biti i posljednja u sadašnjem mandatu.

