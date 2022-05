Podijeli:







Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik ponovo je u četvrtak zaprijetio cijepanjem državnih oružanih snaga i uspostavom vojske Republike Srpske tvrdeći kako taj entitet na to ima pravo po Daytonskom sporazumu.

Na ceremoniji u Banjoj Luci na kojoj su dužnosnici RS obilježavali obljetnicu uspostave paravojske bosanskih Srba iz 1992. godine, Dodik se obrušio na visokog predstavnika za BiH Christiana Schmidta i najmoćnije zapadne države koje snažno podupiru njegov mandat. Ustvrdio je kako je Schmidtov izvještaj Vijeću sigurnosti UN kojega je predstavio u srijedu lažno prikazao stanje u BiH zbog tvrdnji da vlasti RS poduzimaju protuzakonite aktivnosti koje vode rušenju Daytona i podrivaju stabilnost BiH kao države.

Dodik je kazao kako je to netočno odnosno kako su on i njegovi suradnici “ustavobranitelji” a ne rušitelji ustava iz Daytona.

“Daytonskim sporazumom predviđena je vojska RS i to je sasvim legitimno a ako i idemo u taj proces to je borba za ustav”, kazao je Dodik.

Sporazum kojim je okončan rat u BiH 1995. godine doista je tolerirao postojanje entitetskih vojski no one su ukinute 2004. godine kada su uspostavljene jedinstvene oružane snage BiH i to na temelju sporazuma dva entiteta.

Dodik sada tvrdi kako je to bilo uslijed “ogromnog nasilja međunarodne zajednice” te je kazao kako RS ima pravo jednostrano se povući iz svih sporazuma kojima je od okončanja rata dogovorena uspostava različitih institucija na državnoj razini pa tako i vojske.

Visoki predstavnik Schmidt je u svom izvještaju Vijeću sigurnosti upozorio kako bi koraci poput tog bili izravna prijetnja miru i mogli bi dovesti do obnove oružanih sukoba u BiH.

“Schmidt je iznio puno neistina i on ima problem s legitimitetom a mi imamo legitimno pravo na vojsku RS”, kazao je Dodik u četvrtak dodajući kako činjenica da Zapad odlučno podupire Schmidta ne obvezuje bosanske Srbe i njihove vlasti. Uvjeren je kako je to realnost koju će jednog dana prihvatiti i EU.

Njegov je zaključak kako se BiH još uvijek održava samo na temelju zalaganja “par pojedinaca” iz State Departmenta koje donekle prati Velika Britanija.

SAD i Velika Britanija Dodiku su izrekle sankcije zbog podrivanja Daytonskog sporazuma i korupcije zabranivši mu putovanje u te zemlje i nametnuvši financijska ograničenja.

