Marko Mihailović, direktor Europridea Beograd, u Newsroomu je govorio o održavanju Europridea u Srbiji koji bi se trebao održati ovu subotu. Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je u petak da očekuje poštivanje odluke srbijanskog MUP-a o neodržavanju mimohoda najavljenog za subotu u sklopu Europridea.

Mihailović navodi da je danas ipak stigla vijest da će se povorka održati.

“Danas je stigla vijest da (vlasti) ipak podržavaju i da će se to dogoditi, ali situacija je ovih dana bila pod prilično velikom tenzijom. Bez obzira na to, ljudi su bili odlučni da ćemo izaći i šetati. Ove godine više nego ikada je važno jer je Beograd Pride bio zabranjivan 2009., 2011., 2012. i 2013. i sve te četiri zabrane su proglašene protuustavnima i onda je Vlada opet odlučila zabraniti Pride i to kada smo dmaćini Europridea”, kazao je Mihailović.

“Mi sutra šetamo!”

On ističe da je ovo možda najjasna indikacija koliko su ljudska prava i položaj LGBT+ zajednice na zapadnom Balkanu u ozbiljnom problemu.

“Mi sutra šetamo, šetamo za demokraciju, vladavinu prava, za normalno i funkcionlano društvo za koje ne bih rekao da u njemu živimo”, istaknuo je.

Srpska premijerka Ana Brnabić, koja je i sama pripadnica LGBT zajednice, podržala je to, no njenu reakciju Mihailović smatra sramotnom.

“Smatram to jednom velikom sramotom. Kad je Vučić najavio njen treći mandat, tad je najavio i da će Pride biti zabranjen, a na dan kad je Pride zabranjen, ona je došla na konferenciju o ljudskim pravima gdje smo skandirali i prosvjedovali protiv njenog govora jer smo smatrali to nedopustivim ponašanjem. Taj je govor bio prilično loš i smatram to sramotom, nedostatkom odgovornosti i posvećnosti poslu kojim se ona bavi”, naveo je.

Dodaje da je njen posao da brine o pravima svih građana Srbije, a da su ovom slučaju ugrožena prava dijela građana.

“Njen posao nije da bude LGBT premijerka nego da se brine o građanima Srbije kojima su u tom danu oduzeta ljudska i ustavnom osigurana prava. Jedino dobro je da se situacija preokrenula i da mi ipak šetamo, ali to nije ruta koju smo mi planirali ni šetnja kakvu smo planirali, ali je nešto što nam je prijeko potrebno”, rekao je Mihailović.

“Na udaru mogu biti i druga prava”

Komentirao je i kakvu poruku Srbija ovim potezom šalje Europi. “Ugroženo nam je postojanje. Ovaj potez nije doprinio nikome. Mi smo očekivali da će Vlada podržati Pride, a to se nije dogodilo. Umjesto da sutra ode poruke Europi kako je Beograd pobijedio duhove prošlosti, ide katastrofalna poruka, a posebno me bilo sram kad su dužnosnici drugih država podsjećali predstavnike moje države da terebaju poštivati ustav svoje države.”

Mihailović ističe da nakon ovog slučaju na udaru se mogu naći i druga ljudska prava. “Vrlo lako na udaru mogu biti neka druga prava, poput abrtusa i zato tražimo da ljudi izađu na ulice.”

“Po prvi put se plašim i osjećam strah, iako se nikad nisam plašio na Prideu u svom gradu, ali svjedno idemo na ulicu. Vidjet ćemo što će biti, policija ima kapacitete da nas zaštiti i nadam se da će to uraditi”, dodao je.

“Umjesto da smo veseli, šareni i sretni, nešto drugo je…”, sumirao je na kraju Mihailović sve događaje i napetosti koje vladaju uoči održavanja Europridea.

Poruka Vučiću

Komentirao je i što bi poručio predsjedniku Vučiću da može s njim razgovarati licem u lice.

“Rekao bih mu da mislim da je sramota da čovjek koji vrlo dobro zna koje muke naša zajednica ima, jer je rekao da u njegovoj obitelji postoje osobe iz zajednice, da treba da srami što ne obavlja svoju ulogu časno, što kalkulira o svom rejtingu umjesto da se bavi ozbiljnim problemima. Rekao bih mu da ponovno pročita Ustav i da se podsjeti da je predsjednik svih građana i da nam se treba ispričati. Pozvao bih ga da dođe među svoje građane na Pride i da ih upozna”, poručio je Mihailović.